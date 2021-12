Van Aert blijft na onemanshow in Zolder ongeslagen dit seizoen: “Denk dat dit mijn beste vorm in het veld sinds jaren is”

VeldrijdenVijf op een rij. Na een onemanshow won Wout van Aert ook de Superprestigemanche van Zolder. De Belgische kampioen nam al in ronde twee afscheid. Een nieuwe tweestrijd met Mathieu van der Poel kwam er niet. De wereldkampioen probeerde het even, maar toonde al snel een gelaten indruk, zakte ver weg en stapte vroegtijdig uit koers.

Krachtmeting nummer twee moest het worden. Gisteren in de modderpoel van Dendermonde was Wout van Aert te sterk, vandaag kreeg Mathieu van der Poel in Zolder een herkansing. Een sneller en technischer parcours en op papier geschikter voor de wereldkampioen. “Ik moet hier in principe langer kunnen volgen.”

Daar dacht Van Aert anders over. De Belgische kampioen startte sterk, hield zich één ronde koest en trok nadien de gashendel helemaal open. Aerts en Hermans volgden nog éven, maar na een oponthoud bij die eerste had Van Aert in een mum van tijd een voorsprong van 15 seconden. Wout vloog.

Van der Poel stapt af

Pidcock en Van der Poel - trager gestart - namen de rest op sleeptouw, al was dat bij ‘MVDP’ van korte duur. Hij oogde niet al te fris, zette even voet aan grond en liet de achtervolgende groep vervolgens rijden. Toch nog last van die knie? Of zijn twee crossen op twee dagen tijd nog te veel van het goede? Drie ronden van de finish stapte hij uit koers. “Gewoon een mindere dag”, waren de eerste signalen uit het kamp-Van der Poel.

Van Aert stoomde door en zette Iserbyt, Pidcock en Hermans op 45 seconden. Daar veranderde een slippertje zonder erg niets aan. Van Aert bleef de rondjes als een Zwitsers uurwerk afwerken en is zo nog steeds ongeslagen sinds zijn terugkeer in het veld. Het is Wouts vijfde zege op een rij. Zijn hoogvorm nogmaals bevestigd.

In een sprintje met twee haalde Pidcock het voor de tweede plek van Iserbyt. Hermans werd vierde.

Van Aert: “Misschien heeft Mathieu nog wat meer crossen nodig”

Na de Wereldbekermanche in Val di Sole - die hij won - zei Wout van Aert dat zijn reeks niet zou blijven duren. Maar kijk, twee weken later is de Belgische kampioen nog steeds ongeslagen. “Dat is natuurlijk mooi”, lachte Van Aert in Zolder. “Ik ben heel tevreden hoe de afgelopen twee crossen zijn verlopen. Na Val di Sole ben ik goed blijven werken, met dit als resultaat.”

Niet alleen met de zege, maar vooral met de manier waarop maakte Van Aert vandaag indruk. Is hij momenteel op z’n beste niveau ooit in het veld? “Dat is moeilijk te vergelijken. Vroeger lag de focus veel meer op het veldrijden, maar ten opzichte van de laatste jaren ben ik nu wel op mijn best, denk ik. Ik heb natuurlijk een winter (die van 2019, red.) verloren door een blessure en vorig jaar was ik niet zo fris als nu. Volgens mij heb ik de lijn van het wegseizoen nu beter doorgetrokken.”

Zij die uitkeken naar een duel tussen Van Aert en Mathieu van der Poel blijven voorlopig wat op hun honger zitten. Gisteren in Dendermonde duurde het een halfuurtje, vandaag kwam het er eigenlijk nooit. De Nederlander holde van bij de start achter de feiten aan en gaf uiteindelijk op na een val. “Daar heb ik niets van gezien”, aldus Van Aert. “Gisteren had ik het idee dat hij in orde was, het is niet zo dat ik toen een halfuur gewacht heb of zo. Misschien heeft hij nog wat meer crossen nodig.”

Ten slotte toch nog eens de vraag: is er al iets beslist over een eventuele deelname aan het WK in het Amerikaanse Fayetteville? “Nog niks, neen. Ik werk eerst mijn huidige kalender af tot het BK en dan zien we wel.”

