Van Aert: “Als me in de cross overkomt wat er in de Ronde gebeurd is, ben ik in de ogen van de mensen altijd de loser”

Dat Wout nu evenveel een fenomeen als Mathieu is, zei Van Aerts coach Marc Lamberts al. Een mooie quote, vindt van Aert. “We hebben dit jaar vergelijkbare prestaties neergezet. Dat ik die stap heb gezet, vervult me met trots. Zelfs als ik door Mathieu geklopt word, zoals in de Ronde van Vlaanderen, ben ik nog altijd de op één na beste van de wereld. Zo verkeerd is dat niet. (lacht) In het veldrijden had ik wel meer last van die continue vergelijking met Mathieu. Neem nu wat me in de Ronde van Vlaanderen overkomen is: als dat in de cross gebeurt, ben ik in de ogen van de mensen altijd de loser. In de cross is het lang maar tussen twee renners gegaan: Mathieu en ik. Wie dan als tweede over de meet komt, heeft het slecht gedaan. Op de weg is het anders: ook al word je tweede in de Ronde, iedereen beseft dat je er al die andere kleppers hebt afgereden. Nu, het is niet altijd leuk om voortdurend vergeleken te worden. Maar de kunst is om er niet te veel energie in te steken. Dat lukt me wel.”