Uw gids voor het WK veldrijden: is het parcours nu in het voordeel van Van Aert of van Van der Poel? En wie rijdt in welke categorie?

Komend weekend is Hoogerheide het toneel voor de wereldkampioenschappen veldrijden. De apotheose van de crosswinter, met bij de mannen elite het verwachte titanenduel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Heeft u nog geen kennisgemaakt met het parcours? Of weet u niet precies wie (en in welke categorie) aan de start verschijnt? Met onderstaande gids bent u helemaal mee!

KIJK. Zo ziet het parcours in Hoogerheide eruit

Het parcours

Hoogerheide is al meer dan twintig jaar een naam als een klok in het veldrijden. Sinds 2001 wordt in het Noord-Brabantse dorpje jaarlijks de GP Adrie van der Poel - vader van en tevens parcoursbouwer - afgewerkt. Het parcours heeft dan ook niet veel geheimen meer, al zijn er toch enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn er meer bruggen dan voorheen. In eerste instantie om de toegankelijkheid voor het publiek te verbeteren, maar het zal zonder twijfel ook voor meer slijtage bij de renners zorgen.

Volledig scherm © UCI

Een tweede verandering is misschien wel de belangrijkste: de positie van de balken. Die liggen niet langer voor de VIP-tent, maar vlak voor de trappen en dus op 500 meter van de finish. En dat betekent voordeel voor Mathieu van der Poel, want de Nederlander springt met meer zwier over de balken dan concurrent Wout van Aert. “We wilden er 100 procent zeker van zijn dat de ondergrond bij de balken geen modder wordt", verklaart parcoursbouwer Adrie van der Poel de keuze bij Wielerflits. “Nu liggen ze dus zo'n 500 voor de streep, gevolgd door de trappen en de schuine kant, voor de hellende laatste rechte lijn naar de eindstreep.”

“Sommigen vrezen voor de hand van Adrie van der Poel in het parcours”, weet ook onze columnist Niels Albert. “Natuurlijk heeft Adrie ook zijn zeg in het parcours van Hoogerheide. Ik denk, in alle eerlijkheid, dat hij professioneel genoeg is om te weten dat je geen parcours voor Mathieu kunt tekenen dat ook Wout niet ligt. Er is geen schuine kant in Hoogerheide waar Mathieu van der Poel echt op techniek risico’s zou durven nemen en Wout onder druk zetten. Wat zou hij nog kunnen doen? Een bocht tien meter verder leggen? En wat dan nog?”

Als we de weersvoorspellingen mogen geloven, zal het ook qua modder meevallen in Hoogerheide. Er wordt weinig tot geen regen voorspeld, waardoor we wellicht een razendsnelle cross krijgen. “Nergens gaat er honderd of tweehonderd meter moeten worden gelopen”, aldus Albert. “Niet zoals het BK in Lokeren.”

Zo ging het vorig jaar

Vorig jaar trok de UCI met het WK veldrijden de oceaan over naar de Verenigde Staten, meer bepaald in Fayetteville. Wout van Aert en Mathieu van der Poel vonden zo'n reis met het voorjaar op de weg in het achterhoofd iets te veel van het goede en pasten voor de regenboogstrijd. Een opluchting voor de Belgen, al moesten ze wel nog steeds afrekenen met Tom Pidcock. De Brit ging van start als topfavoriet en maakte die faam ook waar op het razendsnelle parcours. Hij ging er nog voor halfweg cross alleen vandoor en won uiteindelijk met een halve minuut voorsprong op Lars van der Haar, Eli Iserbyt werd derde.

Volledig scherm © Photo News

Bij de vrouwen veroverde Marianne Vos op 34-jarige leeftijd dan weer haar achtste (!) regenboogtrui in het veld. Het Nederlandse icoon was de enige die een ontketende Lucinda Brand in de beginfase kon bijhouden. Een sprint moest beslissen over de wereldtitel, en daarin had Vos geen kind aan toenmalig titelverdedigster Brand. De Italiaanse Silvia Persico mocht als derde mee het podium op, Sanne Cant werd eerste Belgische op een tiende plaats.

Volledig scherm © BELGA

Deelnemers

Opvallend: zowel bij de mannen als bij de vrouwen krijgen we een nieuwe wereldkampioen. Tom Pidcock doet niet mee omdat hij zich wil concentreren op het voorjaar op de weg, Marianne Vos kampte tijdens de winter met fysieke ongemakken.

Een gebrek aan grote namen is er echter niet. Want in tegenstelling tot vorig jaar tekenen titanen Van Aert en Van der Poel wél weer present op het WK. Na hun demonstraties van afgelopen weekend in respectievelijk Hamme en Besançon werd nog maar eens duidelijk: zonder verrassingen of ongelukken wordt een van die twee wereldkampioen. Voor het brons komen mannen als Eli Iserbyt, Belgisch en Europees kampioen Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Lars van der Haar in aanmerking. Voor de goede orde: Thibau Nys reed dit seizoen vaak tussen de profs, maar neemt op het WK deel bij de beloften.

Belgische selectie bij mannen elite

Wout van Aert

Eli Iserbyt

Michael Vanthourenhout

Laurens Sweeck

Niels Vandeputte

Toon Vandebosch

Jens Adams

Gerben Kuypers

Timo Kielich

Reserves: Thijs Aerts, Lander Loockx en Daan Soete.

Volledig scherm © BELGA

Bij de vrouwen elite lijkt de titel een Nederlands onderonsje te worden. Piepkuikens Fem van Empel (20) en Puck Pieterse (20) toonden de afgelopen weken meermaals een trapje boven de rest te staan. In de Wereldbeker deelden ze de hele koek met Shirin van Anrooij, maar zij gaat voor de titel bij de beloften. Qua tegenstand wordt het daardoor uitkijken naar Ceylin del Carman Alvarado, Denise Betsema of Lucinda Brand, die als 34-jarige natuurlijk ervaring zat heeft. Aan Belgische zijde is Sanne Cant er niet bij - zij besefte dat er slechts een kleine medaillekans was en besloot na het BK een punt achter haar crossseizoen te zetten. Alicia Franck, Marion Norbert-Riberolle en Laura Verdonschot houden de Belgische eer hoog.

Programma WK veldrijden in Hoogerheide Vrijdag 3 februari

• 12u30: Mixed Team Relay Zaterdag 4 februari

• 11u: vrouwen junioren

• 13u: mannen beloften

• 15u: vrouwen elite Zondag 5 februari

• 11u: mannen junioren

• 13u: vrouwen beloften

• 15u: mannen elite

Volledig scherm © Photo News

Laatste tien winnaars

Mannen elite

2013: Sven Nys (Bel)

2014: Zdenek Stybar (Tsj)

2015: Mathieu van der Poel (Ned)

2016: Wout van Aert (Bel)

2017: Wout van Aert (Bel)

2018: Wout van Aert (Bel)

2019: Mathieu van der Poel (Ned)

2020: Mathieu van der Poel (Ned)

2021: Mathieu van der Poel (Ned)

2022: Tom Pidcock (G-Br)

Vrouwen elite

2013: Marianne Vos (Ned)

2014: Marianne Vos (Ned)

2015: Pauline Ferrand-Prévot (Fra)

2016: Thalita de Jong (Ned)

2017: Sanne Cant (Bel)

2018: Sanne Cant (Bel)

2019: Sanne Cant (Bel)

2020: Ceylin del Carmen Alvarado (Ned)

2021: Lucinda Brand (Ned)

2022: Marianne Vos (Ned)

Recordhouders

Mannen elite

Erik De Vlaeminck: 7 zeges (1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973)

Vrouwen elite

Marianne Vos: 8 zeges (2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2022)

Meeste zeges per land

Mannen elite

30: België

10: Frankrijk

9: Nederland

7: Zwitserland

6: Duitsland, Italië

4: Tsjechië

1: Groot-Brittannië

Vrouwen elite

12: Nederland

4: Duitsland

4: Frankrijk

3: België