UCI wacht op definitieve uitleg van Toon Aerts in dopingzaak, maar benadrukt: “Wij hebben hem geen voorlopige schorsing opgelegd”

BEKIJK OOK. Supporters Toon Aerts voeren actie tegen uitblijven beslissing UCI

Daarmee zegt de UCI de “inaccurate en onvolledige informatie die de afgelopen dagen naar buiten is gebracht” te willen tegengaan. “Normaal communiceren we niet over lopende zaken, maar in dit dossier maken we om die reden een uitzondering.” Volgens de UCI heeft het, in overeenstemming met zijn antidopingregels, Toon Aerts steeds de mogelijkheid geboden om de nodige uitleg te verschaffen, zijn procedurerechten gerespecteerd en hem zelfs steun geboden in de vraag naar bijkomend relevant onderzoek terzake. “En dat blijven we ook doen. We wachten nu zijn finale conclusies af, die we in eer en geweten zullen beoordelen en onderwerpen aan de antidopingcode van het WADA en de UCI. Bij verdere betwisting zal de zaak voor het antidopingtribunaal van de UCI worden gebracht. Op dit moment kunnen we geen indicatie verschaffen wat betreft de exacxte timing van de afronding van de procedure van de heer Aerts.”