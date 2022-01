UCI-Covidprotocol is mild voor WK veldrijden, Belgen nemen eigen voorzorgen: “Tests, microbubbels en noodscenario’s”

Zo werd onder meer een eigen testprocedure op poten gezet in de aanloop naar en tijdens het WK. “De staf en alle geselecteerde renners en rensters nemen deze week tot twee keer toe een zelftest af en zondag ondergaat iedereen nog een laatste PCR-test (-24u), nodig voor de vlucht (Brussel-Chicago-Bentonville) op maandag”, legt bondsdokter Kris Van Der Mieren uit. “De macrobubbel die zich op dat moment zal vormen wordt in de VS onderverdeeld in microbubbels. Waarbij het de bedoeling is dat ze zich onderling zo weinig mogelijk gaan vermengen. Verder blijven we ook de traditionele hygiënemaatregelen in acht nemen.”

Voorts wordt het zo goed mogelijk aanpassen aan en inspelen op het ‘liberalere’ Covid-beleid in de staat Arkansas — slechts 52% van het Republikeinse bolwerk is er (volledig) gevaccineerd. “We zijn voorzien op alle mogelijke scenario’s, ook noodscenario’s”, verzekert Broché. “Het belangrijkste is dat onze eigen groep het evenement coronavrij kan doorkomen. En na afloop gezond en wel terug thuisgeraakt”, aldus Van Der Mieren. “Maar we anticiperen op de mogelijkheid dat iemand van ons een hoogrisicocontact kan worden of — worst case — zelfs een besmetting kan oplopen, in dat geval ter plekke in quarantaine moet en dus wat langer vast zit in Amerika. Daar zijn een aantal pistes voor uitgetekend en oplossingen voor voorzien. Al hopen we die uiteraard niet te moeten aanwenden.”