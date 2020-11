Twee op een rij voor de Belgische kampioen: Sweeck klopt sterke Aerts in de sprint en wint Ethias Cross Leuven

Laurens Sweeck stond met vertrouwen aan de start van de Ethias Cross in Leuven na z'n overwinning in Niel. De Belgische kampioen was de enige die een antwoord in huis had op een kanonstart van Toon Aerts. De kopman van Telenet-Baloise had in de smiezen dat Europees kampioen Eli Iserbyt z'n start wat gemist had en trok stevig van leer.

Iserbyt nam z'n tijd om op te schuiven, maar trok dan toch met ploegmaat Michael Vanthourenhout in de achtervolging. Sweeck speelde vooraan het tactische steekspel en bleef in het wiel van Aerts, tot frustratie van die laatste. Vanthourenhout moest na enkele ronden alleen achtervolgen, want Iserbyt moest z’n West-Vlaamse ploegmaat laten rijden.

Aerts haalde alles uit de kast om Vanthourenhout op achterstand te houden, maar van Sweeck geraakte hij niet af. De Belgische kampioen wachtte de sprint af en rekende daarin af met medevluchter Aerts. Sweeck hield Aerts zo van een derde opeenvolgende zege in Leuven. Vanthourenhout werd derde, Iserbyt vierde.

Laurens Sweeck: “Winnen in de sprint is het zaligste wat er is”

Toon Aerts: “Begin me stilaan af te vragen of ik niet met andere tactiek moet koersen”

Wereldkampioene Alvarado wint bij vrouwen

Na Gieten, Ruddervoorde en het Europees kampioenschap heeft Ceylin del Carmen Alvarado ook de Ethias Cross in Leuven gewonnen. De 22-jarige Nederlandse haalde het na een sprint met twee van haar landgenote Denise Betsema. Het zag er op een gegeven moment niet goed uit voor Alvarado, toen ze een foutje maakte en in volle finale even tegen de vlakte ging. Maar Alvarado herpakte zich enorm snel en kon zo weer naar voren vlammen. In de sprint voor de zege was de wereldkampioene duidelijk de snelste. Ze liet Betsema, de winnares van vorige editie, achter zich.

“Ik had eerder in de cross mijn knie geblesseerd na een val. In volle finale viel ik nog eens op diezelfde knie. De pijn valt wel mee, maar ik ga het toch even laten nakijken. Het trekt soms wat. Mijn sprint reed ik zoals het hoorde en zoals me werd opgedragen. Ik liet de koppositie over aan Denise Betsema en met de meet in zicht slaagde ik erin haar te remonteren en achter me te houden. Ik wist ook dat Betsema iets trager is in de sprint”, stelde Ceylin del Carmen Alvarado na afloop.

In Leuven pakte de wereldkampioene opnieuw een overwinning. “Daar ben ik natuurlijk uitermate tevreden mee. Winnen went nooit en het is leuk ook eens in Leuven te zegevieren. Ik hoop die lijn nu de komende weken te kunnen doortrekken”, verduidelijkte de wereldkampioene.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.