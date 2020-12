Toptalent Pidcock moet kerstdagen alleen doorbrengen: “Laatste keer dat ik mijn familie zag, was in november”

Zes crossen gereden, vier keer op het podium, één keer gewonnen. Tom Pidcock krijgt stilaan vaste voet aan de grond in het veldrijden. In Essen sprak hij van “een ruw gevechtje.” Zonder lekke band van Laurens Sweeck zat een podium er wellicht niet in, besefte hij. Pidcock had ook nog een beetje ruzie met zichzelf, na de cross in Namen. “Ik voelde dat er meer in mij zat in de laatste ronde. Het was zo’n beetje het gevoel dat Wout van Aert had. Ik wist niet hoe sterk ik was. Ik had mijn hoofd erop gezet dat ik met voorsprong zou winnen. Als ik had gewonnen, had ik niets geleerd. Ik heb veel geleerd door niet te winnen. Ik heb geleerd dat ik meer vertrouwen moet hebben in de laatste ronde. Wout en Mathieu zijn nu renners tegen wie ik moet koersen, niet naar wie ik moet opkijken. Als ik meer in mezelf had geloofd, had ik tweede kunnen worden.”