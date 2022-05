Toon Aerts wacht nog steeds op beslissing UCI na positieve test

WK veldrijden Thibau Nys is “écht klaar” voor WK veldrijden: “Maar ik eis het kopman­schap zeker niet op”

Het WK veldrijden voor de beloften belooft een spannende strijd te worden, zo denkt Thibau Nys (19). Onze landgenoot is maar net op tijd klaar geraakt, na zijn zware val tijdens het BK in Middelkerke, en blijft daarom voorzichtig over zijn eigen rol. “Twee weken geleden had ik niet gedacht dat ik hier zou staan.”

27 januari