Toon Aerts voert onemanshow op in Kortrijk en neemt leiding over van Iserbyt in X2O Badkamers Trofee

Veldrijden Eli Iserbyt vraagt begrip in een veldritwe­reld zonder Van Aert, Van der Poel en Pidcock: “’Losers’, dat zijn wij absoluut níet”

Eli Iserbyt (24) is een man met een mening. Van het soort dat in het veld niet dik is gezaaid. Gevat, gefundeerd en met een zelfrelativerende kwinkslag komt hij in een (tijdelijke) wereld zónder ‘De Grote Drie’ op voor zichzelf én zijn collega’s. “Elke dag hameren op het ontbreken van Van der Poel en Van Aert: dat helpt niet.”

31 oktober