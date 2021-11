Toon Aerts voert onemanshow op in Kortrijk en neemt leiding over van Iserbyt in X2O Badkamers Trofee, Wout van Aert komt kijkje nemen

“Mijn favoriet? Toon Aerts maakt veel kans vandaag”, voorspelde Eli Iserbyt voor aanvang van de Urban Cross van Kortrijk. Wel, hij kreeg gelijk. Al in de eerste ronde trok Aerts zijn turbo op gang. Iserbyt, die bij de eerste passage een tuimeling maakte in de zandbak, was meteen op achtervolgen aangewezen. Hij strubbelde nog wat tegen, kwam samen met Van Kessel bijna tot op het wiel van Aerts, maar kraakte uiteindelijk toch. Na twee rondes had Aerts een bonus van tien seconden beet. De vogel was gaan vliegen.