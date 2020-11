Toon Aerts superontgoocheld omdat eerbetoon aan overleden oma niet lukt: “Ik raakte elke ronde meer in paniek”

Veldrijden WK veldrijden lijkt op dit moment gewoon door te gaan: volgende week start opbouw van parcours in Oostende

12 november De kans dat het WK veldrijden in Oostende eind januari gewoon plaatsvindt, is op dit moment groot. Door de heersende coronacrisis was daar de voorbije weken en maanden flinke twijfel over, maar een afgelasting is volgens onze informatie voorlopig niet aan de orde. Begin volgende week zal zelfs al gestart worden met de opbouw van het parcours.