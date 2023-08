Toon Aerts slaat terug: “Een dikke en welgemeende middelvinger! ‘Vermoeden van onschuld’ bestaat hier niet”

Nadat het Anti-doping Tribunaal van de UCI hem vorige week opnieuw ongelijk gaf, slaat Toon Aerts in een statement hard terug. “Hier staan we dan, na anderhalf jaar in een juridisch getouwtrek, nu als valsspeler afgeschilderd. Plots als loser bestempeld. Het doet pijn en het voelt niet juist.”

“Toon Aerts kan niet bewijzen hoe de verboden stof in zijn lichaam is gekomen, dus behouden wij zijn schorsing”, klonk het afgelopen vrijdag sec bij de UCI. Vandaag reageert Aerts daar op, voor het laatst zo zegt hij. “Ik weet nog altijd niet hoe Letrozole in mijn lijf is terecht gekomen. Maar ik kan mezelf niets verwijten. Ik heb er duizenden euro’s tegenaan gegooid, bezocht verschillende universiteiten, liet meerdere rapporten schrijven door wetenschappelijke experten... Nooit werd ik door de UCI uitgenodigd of heb ik de kans gekregen iemand fysiek te spreken...”

Misschien ben ik door dit alles zelf een beetje een klootzak geworden. Mijn vriendin vertelde me meermaals dat ik niet meer dezelfde Toon was zoals vroeger. Toon Aerts

“Het is me doorheen de voorbije maanden duidelijk geworden dat ‘vermoeden van onschuld' hier gewoon niet bestaat. We hebben alles wat we zelf wisten zo wetenschappelijk mogelijk onderbouwd. Hieruit bleek met 100% zekerheid dat ik geen bewust dopinggebruiker ben. Je hoopt dan minstens op gezond verstand van de mensen aan de overkant... Maar dat is er gewoon niet. Het juridisch kader is heilig.”

Volledig scherm Toon Aerts liet zijn haar groeien om zijn gelijk te kunnen bewijzen in de dopingzaak. Tevergeefs. © PhotoNews

“Qua persoonlijkheid ben ik door deze periode veranderd... Ik was soms niet te genieten. Iemand die enkel met zichzelf en de zaak bezig was. Het vertrouwen in de mensheid wat kwijt. Misschien door alles ook zelf een beetje een klootzak geworden. Mijn vriendin vertelde me meermaals dat ik niet meer dezelfde Toon was zoals vroeger. Maar ik moest wel. Ik moest me toch met hand en tand verdedigen tegen de mensen en de instantie die ineens vanuit het niets begonnen te beweren dat ik doping had genomen... Maar Ik heb nooit doping genomen en zelfs nooit overwogen. Ik ben veel slimmer dan dat! Wel, hier UCI, een dikke en welgemeende middelvinger! U had van ons vorige week de gelukkigste mensen op aarde kunnen maken... Maar ja, wie is Toon Aerts in het grote wielercircus.”

Aerts bedankt ook nog alle mensen die “wel in hem zijn blijven geloven”. Na 16 februari verzekert de veldrijder dat hij terugkomt. “Na al vier uur fietsen met een vermogen van 290W, reed ik donderdag La Redoute nog omhoog aan 480W gemiddeld. En dat zonder Letrozole of welk product dan ook in mijn lijf. Ik zal het nog wel bewijzen! Hopelijk ontvangen we dan ooit de gepaste verontschuldigingen...”

Maand om beroep aan te tekenen

Toon Aerts ging eerder dit jaar in beroep tegen zijn schorsing tot 16 februari 2024. Hij wendde zich tot het Anti-doping Tribunaal van de UCI, waarin een onafhankelijke commissie zetelt. Na enkele onderzoeken kwamen zij vorige week met een statement. “Na een grondig onderzoek van de zaak, met begrip van verschillende deskundigenrapporten ingediend door de Belgische renner, oordeelde het Tribunaal dat Toon Aerts niet kon aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam is gekomen. Het Tribunaal legt Aerts de standaardsanctie op volgens de anti-doping regels van de UCI voor de aanwezigheid van letrozol.” Concreet betekent die uitspraak dat zijn oorspronkelijke schorsing van twee jaar behouden blijft.

Het Tribunaal annuleerde ook Toon Aerts’ wedstrijdresultaten van 19 januari 2022 (datum van de afname) tot 5 februari 2022. Aerts heeft een maand om beroep aan te tekenen bij het Hof van Arbitrage voor de Sport.

Op 19 januari 2022 werden bij een out-of-competition controle in de urine van Aerts minieme sporen gevonden van het verboden Letrozole Metabolite, een geneesmiddel dat wordt gebruikt in de nabehandeling van chemotherapie. Prestatiebevorderend is het niet, maar in de sportwereld (vooral bij bodybuilders) duikt het wel eens op omdat het de afbraak of omzetting verhindert van anabole steroïden, waaronder het lichaamseigen testosteron.

KIJK. Toon Aerts geeft tekst en uitleg in dopingzaak

Aerts kwam sinds zijn positieve test niet meer in actie. Zijn contract bij Baloise-Trek Lions werd ontbonden en sinds 14 februari 2022 stond hij, in afwachting van een oordeel van de Internationale Wielrenunie (UCI), vrijwillig op non-actief. Volgens zijn verdediging kon er, gezien de kleine hoeveelheid Letrozole, geen sprake zijn van bewust dopinggebruik - zo wees een haartest uit - en was een vervuild voedingssuplement de boosdoener. De zaak sleepte aan en Aerts kreeg uiteindelijk ongelijk, de UCI legde hem een schorsing van twee jaar op.

Toon Aerts ging in beroep, maar krijgt dus opnieuw ongelijk. Sowieso loopt zijn schorsing af op 16 februari 2024. Pas vanaf dan kan de renner opnieuw in actie komen.