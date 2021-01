Toon Aerts schat kansen voor WK in: "Podium zou een succes zijn”, Vanthourenhout: "Heel lastig parcours”

“Mathieu en Wout zijn de grote favorieten”, vindt Aerts. “Zij strijden om de gouden medaille. Ik durf niet echt iemand naar voren schuiven als de absolute topfavoriet. Het is moeilijk. Ik denk dat er niemand kan zeggen wie van de twee er zal winnen. Het zal heel spannend worden, dat is fijn voor de kijkers. De technische passages op het parcours zijn niet van die aard dat Wout er moeilijkheden mee zal hebben en tijd zal verliezen op Mathieu. Omgekeerd: het zand is lastig en dat kan Wout misschien iets beter dan Mathieu, ook die brug ligt hem goed, maar je moet nog altijd wegrijden. Als Mathieu een goede dag heeft raakt Wout niet zomaar weg in de zandstroken. Ik kan het niet zeggen eerlijk gezegd. Als ik echt moet? Wel, dan misschien een lichte voorkeur voor Wout”, lachte hij.

Voor de bronzen medaille zijn er volgens hem veel kanshebbers. “In principe is Pidcock net de betere, maar zijn zandtechniek is dan weer een vraagteken. Voor de rest gaat het om Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en dan ik. Met ons vier doen we mee om die derde plaats.”

Aerts heeft geen topseizoen achter de rug. “Dit is zeker niet het seizoen dat ik had verwacht”, zei hij nog, “al heb ik het gevoel dat het de laatste weken wel opnieuw wat beter gaat, maar goed, voor meer dan plek drie zal het niet gaan voor mij. Op de vorige WK’s had ik het gevoel dat ik iets dichter aanleunde bij die toppers. Op zich is mijn niveau niet zo veel minder dan vorige jaren, misschien iets minder, maar Mathieu en Wout zijn gewoon weer beter geworden en dan is de kloof ook groter. En dan heb je Michael Vanthourenhout en Tom Pidcock. Die zijn gewoon een stap dichter gekomen. Vorig jaar was Pidcock al tweede op het WK. En ook al was dat toen iets meer toeval en de omstandigheden die goed zaten, zal hij dit jaar sowieso meedoen voor het podium. Dus als ik toch dat podium haal, zal dat een succes zijn. Ik zal echt een uitzonderlijk goede dag nodig hebben om die bronzen medaille te veroveren.”

Michael Vanthourenhout stoomt zich klaar voor WK: “Heel lastig parcours”

Michael Vanthourenhout wordt door sommige waarnemers getipt als podiumkandidaat, maar zelf acht hij zijn kansen niet zo groot. “Dit is een heel lastig parcours”, vertelde hij. “Zand is niet echt mijn ding, het podium wordt moeilijk, maar ik ga er wel voor knokken.”

Vanthourenhout brak het voorbije seizoen door bij de profs en won z’n eerste Superprestigewedstrijd en Wereldbeker. De conditie is volgens hem bovendien opnieuw in stijgende lijn. “Ik heb niet de vorm van Tabor te pakken (waar hij won, red.), maar ik ben wel in vorm.”

En dat zal nodig zijn, want Vanthourenhout vindt het een lastig parcours. “Het is echt voor iemand in topconditie”, weet hij. “Het wordt echt stevig, met veel zware stroken. De helft van het parcours ligt me super goed, maar zodra we het zand induiken krijg ik het moeilijk. Je blijft al eens haperen, je maakt sneller een foutje. Al zal iedereen dat wel doen. Het is niet echt een parcours op mijn maat, maar ik wil wel meedoen voor het podium. Dat is het hoogst haalbare.”

“Als je ziet dat Pidcock en ik op meer dan twee minuten van Wout en Mathieu finishen in Overijse moet ik mij geen illusies maken”, zegt hij. “Zij strijden voor het goud. Daarna zal het knokken worden tussen een paar jongens voor die derde medaille.”

“Een goede start wordt cruciaal”, gaat hij nog verder. “Op die brug moet je zeker bij de eerste zes naar beneden rijden en dat is al een minuut na de start. Je moet er vooraan zitten. Dat is belangrijk, ook voor Wout. Veel tactiek zal er niet aan te pas komen. Al is het wel duidelijk na het overleg: we willen Wout helpen als team. Goed starten, kijken waar hij zit en als het nodig is iets voor hem doen. Ja, voor mij is hij hier de topfavoriet”, eindigde hij. “Op zo’n parcours zeker.”

