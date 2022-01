Tom Pidcock, vier jaar geleden als broekventje al Superman in Leeds: “Ik wil een legende worden”

WK veldrijden Team Belgium gaat naar Amerika en neemt mee: 2.431 kilo materiaal, goed voor een reis van 90.000 euro

97 boxen, 2.431 kilo materiaal, een volume van ruim 32 kubieke meter: dat is de indrukwekkende lading waarmee de grote Belgische delegatie voor het WK veldrijden naar Fayetteville, Arkansas in de VS is gevlogen. Het is een grote logistieke operatie waar ruim drie maanden voorbereiding in is gestoken. Van 70 fietsframes tot 200 sneltesten: ontdek de volledige waslijst.

25 januari