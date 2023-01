Tom Pidcock verspeelt zege na spectaculaire crash en is er helemaal uit: “Ik rijd géén WK”

Veldrijden“A little bit, ehm... shaken”, voelde Tom Pidcock zich na de GP Sven Nys in Baal. De wereldkampioen wielrennen moest de pijn even verbijten. Aan zijn plannen verandert het voorlopig niets. Benidorm op 22 januari wordt zijn laatste cross deze winter, het WK laat hij schieten.

Het was in de slotronde dat de wereldkampioen op het ‘dalend wasbord’ bij de landing na een showjump de controle over zijn fiets kwijtgespeeld. Dat deed hem rechts wegtollen en, over het spanlint temidden verbouwereerde toeschouwers in het decor belanden. Weg leiderspositie, weg zekere zege.

“Ik hoop dat het tenminste zichtbaar was op tv”, lachte hij. Jawel, dat was het zeker. (knikt goedkeurend) “Neen, het was een ‘stupid crash’, een domme val. Ik reed er niet anders naar beneden dan in de rest van de race. Maar ondanks het feit dat ik me niet super voelde, wilde ik er nog eens een laatste snelle ronde uitpersen. En... okay, zo’n ‘move’ in dergelijke gevaarlijke zone was niet het beste idee.”

Volledig scherm © Photo News

Pidcock had verzorging nodig in de interviewtent. Zijn rechter scheenbeen vertoonde een lelijke snijwonde en die aanblik deed hem een paar keer wegdraaien. “Mijn been is... pretty bruised, gekneusd. Al verbijt ik momenteel de pijn. Ik zit vol adrenaline.”

Het is maar de vraag of hij in Herentals nog één keer in actie kan komen voor de break tot de WB-manche in Benidorm (22/1). Hoe dan ook wordt die Spaanse cross zijn laatste optreden deze winter. Pidcock bevestigde dat hij zijn regenboogtrui op het WK in Hoogerheide niet zal verdedigen. “Een beslissing die al wel langer in mijn hoofd zat.”

Volledig scherm © Photo News