Tom Pidcock over het WK en de concurrentie: “Ik denk niet dat de Belgen in team zullen rijden”

VeldrijdenHoe leven Tom Pidcock en zijn entourage toe naar het WK in Fayetteville? VTM Nieuws had een gesprek met de Brit en zijn Belgische trainer Kurt Bogaerts voor de spreekwoordelijke generale repetitie in Hoogerheide. “Na het WK neem ik vijf dagen vakantie vooraleer ik me focus op de weg. Ik ga dan met mijn vriendin naar New York.”

Lees alles over het wereldkampioenschap in ons WK veldrijden-dossier!

Ben jij een echte veldritkenner? Speel dan mee met de Gouden Cross en maak kans op mooie prijzen.

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Of ik me realiseer dat ik de te kloppen man ben volgende week voor de Belgen op het WK in Fayetteville? “Nu wel, natuurlijk”, lacht Tom Pidcock. De Brit had voor de Wereldbekermanche in Hoogerheide een uitgebreide babbel voor de VTM-micro. “Ik voel niet echt druk, ik ben in goeie vorm. Gisteren maakte ik er een zooitje van, maar dat betekent niets voor volgende week. Ik maak me geen zorgen.”

Wie ziet Pidcock naast zichzelf als grote kanshebber op de regenboogtrui in de Verenigde Staten? “Hmmm. Het is moeilijk te zeggen. Sinds Kersmis ging het bij iedereen wat op en neer, heb ik de indruk. Het zal er van af hangen wie welk gelaat toont in Fayetteville. Toon (Aerts, red.) was goed gisteren in Hamme, Sweeck ook. Van Iserbyt denk ik dat hij gewoon de benen liet draaien.”

Pidcock noemt dus de Belgen, maar kijken naar een hemelsblauwe armada doet hij niet. “Ik denk niet dat je van een Belgisch team zal kunnen spreken op het WK. We zullen zien, maar deze wedstrijd is voor velen een opportuniteit. Ook voor mij. Ik moet volgende week in principe mijn vormpiek bereiken. Ik heb op stage veel uren gemaakt en trainde ook op intensiteit. Met wat rust deze week moet het helemaal in orde komen.”

Volledig scherm Tom Pidcock. © VTM

Het parcours in Fayetteville moet Pidcock als gegoten liggen. Volgens waarnemers moet vooral de lange heuvel in de omloop in zijn kaart spelen. “Dat klopt, het zou goed moeten zijn voor mij. Het parcours past me in elk geval beter dan vorig jaar in Oostende. Na het WK plan ik trouwens vijf dagen pauze in. Ik trek met mijn vriendin naar New York en daarna trek ik op trainingskamp om mijn wegcampagne voor te bereiden.”

Het WK wordt dus de laatste wedstrijd in het veld voor Pidcock. Mathieu van der Poel en Wout van Aert hun winter zit er zelfs al op. “Weet je, het zal altijd het WK zonder die twee zijn. Dat wordt natuurlijk wat vervelend voor de winnaar. Het zijn de twee grootsten in deze sport, maar ik zie dit WK echt als een kans. Als het lukt, dan heb ik mijn doel bereikt en dan kan ik de volgende jaren eens proberen winnen met Wout en Mathieu erbij.”

VIDEO: Kurt Bogaerts: “Combinatie veld-weg is voor Tom nog altijd een leerschool”

Volledig scherm Tom Pidcock. © Photo News