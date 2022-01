Tom Pidcock hoopt Van Aert en Van der Poel tegen te komen op WK veldrijden: “Welke waarde heeft die wereldtitel anders?”

Veldrijden Jean-Ma­rie Dedecker: “Zonder tegemoetko­ming gaat het BK niet door”

Kan het BK veldrijden op 9 januari nog doorgaan? Jean-Marie Dedecker, burgemeester van organiserende gemeente Middelkerke, vraagt een compensatie voor het mislopen van inkomsten nu geen fans toegelaten zijn. “Of het nu van de regering komt of van de wielerbond, het is om het even. Komt de tegemoetkoming er niet, dan gaat het BK niet door.”

