To Wout or not to Wout: selecteert u Wout van Aert voor uw team in de Gouden Cross?

Dit weekend maakt Wout van Aert zijn comeback in het veld. Na een kort maar succesrijk wegseizoen haalt de alleskunner van Jumbo-Visma in Kortrijk en Tabor zijn crossfiets weer van stal. Maar wat doet u? Neemt u Wout van Aert op in uw Gouden Cross-ploeg of niet? Om het dilemma voor u wat te verlichten, geven we u hieronder enkele redenen waarom de drievoudige wereldkampioen wél of geen plekje in uw team verdient.

WAAROM U VAN AERT WEL MOET OPNEMEN IN UW GOUDEN CROSS-PLOEG

Klasse en regelmaat

De eerste reden ligt voor de hand: Wout van Aert is de drievoudige wereldkampioen in het veld. Samen met Mathieu van der Poel is de Lillenaar dé bepalende figuur in de cross van de afgelopen jaren. De laatste drie seizoenen was de Nederlander de grote slokop, maar Van Aert was in veel gevallen ‘the best of the rest’. Waar Van der Poel bij een offday al eens wat sneller laat lopen, strijdt Van Aert ook voor een ereplaats. Met andere woorden: eentje die altijd z'n punten pakt. Zelfs al zou Van Aert nog niet het goede ritme te pakken hebben, puur op intrinsieke klasse moet hij zich altijd in de top vijf kunnen nestelen.

Bloedvorm

Vorig veldritseizoen timmerde Van Aert nog volop aan de weg terug na z’n zware val tijdens de tijdrit in de Ronde van Frankrijk van 2019. In die periode werd er zelfs getwijfeld of hij ooit nog naar zijn oude niveau zou toegroeien. Maar kijk, we zijn intussen een jaartje verder en de wereld ziet er al helemaal anders uit. Tussen begin augustus en eind oktober ontpopte Wout van Aert zich tot de beste (eendags)renner ter wereld. De tweevoudige Belgische kampioen duikt dus met een heel ander gevoel het veld in dan vorige winter. Het is natuurlijk wel nog afwachten welke impact de break op zijn conditie gehad heeft.

Weer aanpikken bij Van der Poel

Zoals eerder vermeld was Mathieu van der Poel de afgelopen drie seizoenen heer en meester in het veld. In 2018 pakte Van Aert als underdog nog wel de wereldtitel in Valkenburg, maar daarna ging ook de regenboogtrui twee keer naar Van der Poel. Maar hebben we de laatste twee seizoenen wel de beste versie van Van Aert in het veld gezien? Vorige winter niet door de val, maar ook het jaar daarvoor zat de Lillenaar met muizenissen in het hoofd. Van Aert had net z’n contract bij de ploeg van Nick Nuyens verbroken, iets wat wel meegespeeld moet hebben in de mentale voorbereiding op een druk veldritseizoen. Morgen staat Van Aert zonder grote zorgen en met vertrouwen aan de start - klaar om Van der Poel ook in het veld weer bij te benen?

WAAROM U VAN AERT NIET MOET OPNEMEN IN UW GOUDEN CROSS-PLOEG

Gebrek aan ritme

Elke veldrijder die na een onderbreking weer het veld induikt, is tijdens de eerste wedstrijden nog op zoek naar het goeie ‘crossgevoel’. Dat zal bij Van Aert niet anders zijn: de renner van Jumbo-Visma reed zijn laatste cross begin februari - in z'n eigen Lille pakte hij z'n eerste zege sinds zijn val in de Tour. Het ritme zal dus ongetwijfeld nog ontbreken bij Van Aert. Vooral in vergelijking met Iserbyt en co, die al sinds eind september volop aan het crossen zijn. Bovendien zijn zijn concurrenten hoofdzakelijk bezig met de crossfiets - bij Van Aert is de wegfiets topprioriteit geworden.

Beperkt programma

Van de Strade Bianche en Milaan-Sanremo over de Dauphiné naar de Tour om dan de topconditie nog eens te rekken tot de Ronde van Vlaanderen. En dan zijn we z'n twee zilveren medailles op het WK van Imola nog vergeten. Het wegseizoen van Van Aert heeft maar een maand of drie geduurd, maar het was er eentje om ‘U’ tegen te zeggen. Het verplicht hem ertoe om te snoeien in zijn crossprogramma. In de voorlopige agenda staan voorlopig acht veldritten aangekruist, al zijn aanpassingen niet uitgesloten. Hoe dan ook zal Van Aert dit crossseizoen geen twintig wedstrijden betwisten en zal hij dus ook minder in aanmerking komen voor punten dan z'n tegenstanders.

Het Gouden Cross-programma van Wout van Aert: 28 november 2020: X2O-trofee Kortrijk 29 november 2020: Wereldbeker Tabor 6 december 2020: Superprestige Boom 23 december 2020: X2O-trofee Herentals 1 januari 2020: X2O-trofee Baal 23 januari 2021: X2O-trofee Hamme 31 januari 2021: WK in Oostende

Geen punten voor BK

Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben de afgelopen jaren alles gewonnen wat er gewonnen viel. Of daar nog een Superprestige in Gavere of een Wereldbeker in Namen bij komt, het zal hun palmares niet veranderen. Wat telt, zijn de nationale kampioenschappen en vooral het wereldkampioenschap. Het maakt dat Van Aert twee topafspraken heeft deze winter: het BK in Meulebeke en het WK in Oostende. Maar zelfs als Van Aert zich voor een derde keer tot Belgisch kampioen kroont, wint u daar niets mee. Het Belgisch kampioenschap is namelijk niet opgenomen in de Gouden Cross-kalender.

