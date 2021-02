Thomas, winnaar van de Gouden Cross, laat in zijn strategisch brein kijken: “Val van Iserbyt is mijn grote geluk geweest”

Eén ingeschreven team, nauwelijks voorbereidingen en géén Van der Poel, Van Aert of Iserbyt. Thomas Prinsen (32) lijkt in alle opzichten een atypische winnaar van de Gouden Cross . Inkijk in een brein vol kennis en strategie. “Wout of Mathieu selecteren is niet verstandig.”

“Ik was heel erg verward. Onder de indruk.” Thomas Prinsen kan het nog steeds moeilijk vatten dat net hij eindwinnaar werd van de Gouden Cross. “Ik had eerder in deze krant gezegd dat het spannend zou blijven tot de laatste ronde in Brussel. Die voorspelling is ook uitgekomen. Het duurde zelfs nog veel langer, want ik heb na de cross de pagina met het klassement uren zitten refreshen (lacht).” Tot de ontlading volgde en de champagnefles mocht ontkurkt worden. “De Gouden Cross is een spel waar zóveel mensen met zóveel kennis aan meedoen. En in tegenstelling tot veel andere spelers, bereid ik me niet zo erg voor. Ik lees wel wat kranten en wielersites, maar ik stel mijn team vooral samen met kennis en strategie. Ik had trouwens maar één ploeg ingeschreven en heb ook nog nooit een prijs gewonnen, tenzij eens een gratis ploeg. Het blijft dus onwezenlijk dat ik nu met de hoofdprijs van de Gouden Cross ga lopen.”

Volledig scherm Zowel voor Mathieu van der Poel als Wout van Aert was geen plaats in het team van Thomas Prinsen. © BELGA

Wat Thomas gepresteerd heeft in het spel, is dan ook een huzarenstukje. Werden niet opgenomen in zijn winnende formatie ‘Cycles Goff’: Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Eli Iserbyt. De Nederlander uit Arnhem slaagde er dus in 5.000 euro te winnen zonder de wereldkampioen, de Belgisch kampioen/eindwinnaar van de Wereldbeker en de Europees kampioen. “Eigenlijk had ik best een slecht team”, lacht Thomas zelf. “Maar om dit soort spel te winnen, moet je je durven onderscheiden van de rest. Die gok heb ik gewaagd en die is goed uitgedraaid. Al heb je naast kennis en lef natuurlijk ook een grote portie geluk nodig.”

400ste plaats

De absolute geluksfactor van Thomas? Die kwam er op tweede kerstdag. “Het klinkt erg, maar de val van Eli Iserbyt in Heusden-Zolder is mijn grote redding geweest. Door die elleboogblessure heeft hij geen resultaten meer kunnen behalen en heb ik de basis voor mijn eindzege gelegd. En omdat ik Iserbyt niet gekozen had, kon ik investeren in de top-3 bij de dames: Brand, Alvarado en Betsema. Heel veel concurrenten hadden Iserbyt ongetwijfeld wél in hun ploeg en zaten dus in de problemen. Zonder zijn val was ik misschien 400ste geworden. Geluk en ongeluk zitten in een klein hoekje.” Maar de één zijn dood is de ander zijn brood, heet dat dan. “Klopt. Al hoop ik dat we volgend seizoen weer de beste Eli Iserbyt te zien krijgen. Bij afwezigheid van Van Aert en Van der Poel is hij naar mijn mening met voorsprong de beste veldrijder.”

Volledig scherm Eli Iserbyt kwam zwaar ten val in Heusden-Zolder. © Sporza

Dat ook de twee tenoren ontbraken in Thomas’ winnende ploeg, was een zeer bewuste keuze. “Dat is puur om budgettaire redenen. Als je voor het algemeen klassement wil meedoen, is het verstandiger hen niet te selecteren. Ze zijn heel duur (45 miljoen, red.) en scoren over het hele seizoen te weinig punten om die investering waard te zijn. Zelfs al zijn ze tien crossen na mekaar nummer één en twee. Ik denk ook niet dat één van mijn concurrenten met zijn of haar enige transfer Van Aert of Van der Poel heeft binnengehaald. Anders was die persoon wel spectaculair dichter gekomen de laatste maanden.”

Weer een Nederlander

Maar dat gebeurde niet: Thomas consolideerde zijn voorsprong talloze speeldagen met verve. En zo hebben de Gouden Spelen alweer een Nederlandse winnaar. Na Vincent van Marrewijk (Gouden Klassiekers) en Arie Zijlstra (Gouden Vuelta) is Thomas Prinsen al de derde Noorderbuur in het rijtje. Wat is hun geheim? “Ik zou een flauw mopje kunnen maken, maar dat zal ik zo laten (lacht). Eerlijk gezegd verbaast het mij ook dat zo veel Nederlanders winnen. De gemiddelde wielerkennis is in Vlaanderen toch wel beter dan in Nederland, denk ik. Maar bij ons heb je dit soort spelen niet, toch niet met zulke mooie prijzen. Veel Nederlandse wielerfans die zich hiermee uitleven, doen volgens mij dus zeker mee met de Gouden Spelen. Maar het blijft opvallend dat we de laatste maanden veel hoofdprijzen winnen.”

Wat Thomas gaat doen met zijn hoofdprijs, 5.000 euro cash, weet hij nog niet. “Momenteel kan je niet veel doen, hé. Maar ik droom niet van een verre reis of een ander groots project. Ik denk dat ik me binnenkort een elektrische fiets ga kopen. Ik ben vrij sportief én zo blijf ik in het thema (lacht). Al was er zonder de moedige crossorganisatoren en renners niet eens sprake geweest van een prijs. Los van de Gouden Cross heeft het veldrijden mij de winter doorgeholpen. Zonder publiek was het niet hetzelfde, maar voor mij is cross zonder fans minder bevreemdend dan voetbal in lege stadions. Aan iedereen die zich dubbel geplooid heeft om de cross te laten doorgaan: dankjewel.”

