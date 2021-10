Thibau Nys zit weer op de fiets: amper vier dagen na operatie aan sleutelbeen werkt hij al training af

Veldrijden Laurens Sweeck wint na knappe solo laatste cross van het seizoen in Oostmalle

21 februari Laurens Sweeck van Pauwels Sauzen-Bingoal heeft de Sluitingsprijs Oostmalle op zijn naam geschreven. Hij zegevierde voor Quinten Hermans, die bijna een hele race in zijn eentje in de achtervolging reed, en Lars van der Haar. Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout kwamen nooit echt in het stuk voor.