Thibau Nys toont nieuwe tattoo op Instagram en start zondag dan toch in WB-cross Koksijde

VeldrijdenThibau Nys rijdt komend weekend zowel de vierde manche van de Superprestige in Merksplas (zaterdag) als de zevende Wereldbekercross in Koksijde (zondag).

Er was even twijfel over gerezen na zijn mindere prestaties in Niel (21ste) en Tabor (U23, tiende). Nys stelde "een gebrek aan agressiviteit" vast en nam zich voor om dat even te bespreken met coach Paul Van Den Bosch. "Dat is inmiddels gebeurd", zegt hij.

"We kwamen tot de vaststelling dat met mijn basis niets mis is. Ik ga zeker niet helemaal kapot naar het einde van de cross toe, maar mijn vertrouwde 'punch' ontbreekt me in die fase nog een beetje. Door een combinatie van voldoende rust en de juiste wedstrijdprikkels moet dat opnieuw in orde komen. Mijn raceprogramma ondergaat dan ook geen spectaculaire wijzigingen. Het is gewoon een kwestie van weer in het ritme komen."

Nys jr. komt zowel in Merksplas als in Koksijde uit bij de elite. "Het moet me toelaten om extra UCI-punten te scoren, zodat ik mijn startpositie nu eindelijk eens wat kan verbeteren."

Nieuwe tattoo

De veldrijder toonde gisteren met trots ook een nieuwe tattoo op zijn Instagram-pagina. Nys is een fan van inkt en liet een eerste tattoo met zijn geboortejaar 2002 zetten op zijn pols. Ondertussen sieren ook al andere tatoeages zijn arm. Recentste aanwinst is een fijnzinnige ‘Baaler’, verwijzing naar de plaats waar hij is opgegroeid.

