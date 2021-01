Thibau Nys reageert voor eerst na niet-selectie voor WK veldrijden: “Dit motiveert me alleen maar nóg meer”

Vrienden. Ex-ploegmaats en -trainingspartners. Ooit verenigd ook als teammanager en ploegleider bij Telenet-Fidea. Jarenlang vormden Sven Vanthourenhout en Sven Nys een eeneiige tweeling. Maar selectiewerk biedt geen plaats voor sentiment. Dan geven resultaten en conditie keihard de doorslag. Net daar ontbreekt het Svens zoon Thibau aan om door de bondscoach te kunnen worden geselecteerd voor het WK U23. “Dat het moeilijk zou worden was wel duidelijk, denk ik. Het ligt een beetje in de lijn van wat het seizoen Thibau tot dusver bracht. Zaterdag, in Mol, reed hij op zich nog wel een heel verdienstelijke cross. Dat deed de hoop op een plaats in de selectie wellicht oplaaien. Maar globaal gezien toonde hij me de voorbije weken en maanden net iets te weinig, was hij iets té onregelmatig. Vooral de wedstrijden die hij niet beëindigde, spelen daarbij in zijn nadeel”, oordeelt Vanthourenhout, die Nys jr. op de reservenbank plaatst. “Andere jongens heb ik op training echt zien evolueren en acht ik in staat om in Oostende sterk te presteren. Ze hebben daar keihard voor gewerkt, elk weekend het beste van zichzelf voor gegeven. Dat mag ik niet uit het oog verliezen.”