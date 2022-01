Thibau Nys ontvangt trofee van Jongere van het Jaar na deugddoende rentree: “Deze krijgt een mooi plaatsje naast die van vorig jaar”

WK-ambities

Met een goed gevoel was Thibau Nys even daarvoor van de fiets gestapt. Zijn vijfde plek in de Flandriencross van Hamme was niet het belangrijkste. Belangrijker was het gevoel, twee weken na zijn val op het BK én een week voor het WK in Fayetteville. “Ik ben over het algemeen wel tevreden. Ik heb m’n ding kunnen doen en kijk echt uit naar volgende week. Mijn schouder wordt preventief ingetaped, maar dat kan perfect zonder. Ik heb er nog weinig last van. Ik had twee weken geleden niet gedacht om vandaag al terug aan de start te staan. Dat ik ook aan het WK kan deelnemen, is al een overwinning op zich. Alles wat er nog bij komt, is mooi meegenomen. Ik hoop aan 100 procent aan de start te staan, dat is zeker realistisch. Mijn voorbereiding was niet ideaal, maar vandaag was een geslaagde test.”