Thibau Nys is “écht klaar” voor WK veldrijden: “Maar ik eis het kopmanschap zeker niet op”

WK veldrijdenHet WK veldrijden voor de beloften belooft een spannende strijd te worden, zo denkt Thibau Nys (19). Onze landgenoot is maar net op tijd klaar geraakt, na zijn zware val tijdens het BK in Middelkerke, en blijft daarom voorzichtig over zijn eigen rol. “Twee weken geleden had ik niet gedacht dat ik hier zou staan.”

Omdat de beloften dit seizoen weinig eigen wedstrijden reden is het moeilijk om de verhoudingen tussen de verschillende renners te bepalen. Wel staat vast dat er zeker vijf à zes renners mogen dromen van de regenboogtrui. Ook Thibau Nys?

“Het is nog een beetje afwachten hoe ik me zal voelen”, zegt het 19-jarige talent in bovenstaande video. “De afgelopen dagen hebben we ons nog niet echt kunnen testen. Eerst moesten we de jetlag verteren - die hakte er ook wel stevig in. Maar vandaag voel ik me weer top. Morgen ga ik nog eens spanning op de spieren zetten, mezelf eens goed testen, en hopelijk sta ik zaterdag dan met goeie benen aan de start.”

Fysiek is Nys volledig klaar, zegt hij ook. “Die schouder en rug zullen me zéker niet hinderen. Maar of ik goed genoeg zal zijn om mee te doen voor de titel of voor het podium, is afwachten. Er zijn zoveel kanshebbers dat je net zo goed wereldkampioen of zevende kan worden. Ik ben ook gewoon al blij dat ik hier ben. Twee weken geleden had ik dat niet gedacht. Ik ben er écht klaar voor, maar ik eis zeker het kopmanschap niet op.”

Volledig scherm Thibau Nys. © VTM/Belga

Emiel Verstrynge: “Ambitie is goud”

“Ik heb er zeer veel zin in”, vertelt Belgisch kampioen Emiel Verstrynge aan VTM Nieuws. “De laatste maanden geven me vertrouwen. We koersten hier in oktober al en toen had ik echt een goed gevoel. Maar mijn seizoen zal niet mislukt zijn als ik de wereldtitel niet pak. Ik zette dit seizoen flink wat stappen. Alles wat daar bij komt is bonus.” Wat niet wil zeggen dat Verstrynge geen ambitie heeft. “Ik ga hoe dan ook voor goud. Al weet ik dat winnen niet evident wordt.” Want er is niet één uitgesproken favoriet. “Er zijn zes à zeven kanshebbers.”

Wat zal de doorslag geven? “Naar gelang de cross vordert, zal de vermoeidheid bij het klimmetje in de benen slaan. Wie dan nog iets over heeft, maakt het verschil.” En het Belgische teamgevoel, hoe zit het daar mee? “We komen allemaal goed overeen. Dat was de vorige jaren ook zo.”

Lees op deze pagina alles over het WK veldrijden!

Ben jij een echte veldritkenner? Speel dan mee met de Gouden Cross en maak kans op mooie prijzen.

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: