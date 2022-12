Thibau Nys is de volgende in het rijtje: waarom hebben tegenwoordig zo veel crossers rugproblemen?

Spaargids.be Dit zieken­fonds plant een stijging van de bijdrages voor 2023: wat krijg je er (extra) voor in de plaats?

Leden van het ziekenfonds Helan zien hun bijdrage in 2023 met 8,6 procent stijgen. In plaats van 8,75 euro per maand betalen ze dan 9,50 euro per maand. In ruil krijgen ze wel meer tegemoetkomingen. Spaargids.be zet deze voordelen op een rij.

7 december