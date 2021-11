Thibau Nys drie dolle weken na zware val aan de start op de Koppenberg: “Ga niet voorzichtiger rijden”

Veldrijden‘We go again today’. Vandaag mag-ie weer, Thibau Nys. Amper drie weken na zijn zware val in de Verenigde Staten, waarbij hij z’n sleutelbeen brak, rijdt Nys jr. alweer de Koppenbergcross bij de U23. “Ik heb er echt veel zin in.” Op Instagram nam hij z’n volgers mee achter de schermen bij zijn dolle revalidatie (zie onder).

“De schouder is weer volledig in orde, ik denk dat ik er klaar voor ben”, vertelde Thibau Nys voor de start van de beloftencross aan VTM Nieuws. “De conditie? Dat zal ik pas binnen een klein uurtje weten - da’s een vraagteken. Ik wil gewoon mijn eigen cross rijden en dan zie ik wel waar ik uitkom. Of ik voorzichtiger ga zijn? Nee, dat zal ik zeker niet doen. Ik ga mijn rijstijl niet aanpassen. Ik heb er echt veel zin in.”

Vanthourenhout: “Hoefde voor mij niet te rijden om zeker te zijn van EK-ticket”

De Europese kampioen op de weg bij de beloften zit ook zeker in de Belgische selectie voor het EK in het veld van volgend weekend in Wijster (Drenthe). “Daar is hij zeker klaar voor”, aldus bondscoach Sven Vanthourenhout. “Voor mij hoefde hij zelfs de Koppenbergcross niet te rijden om zeker te zijn van zijn EK-ticket. Oké, hij is er enkele dagen uit geweest na die val. Maar misschien was dat ook niet slecht na zijn drukke zomer en zal dat hem de plotse omschakeling naar de cross nu nog beter doen verteren.”

Vanthourenhout legt de lat voorlopig niet té hoog voor Nys. “Ik ga daar geen zotte uitspraken over doen. Voor hetzelfde geld rijdt hij meteen mee om te winnen. Maar als hij zevende of achtste wordt, zal het voor mij even goed zijn.”

Van de val en de operatie over de revalidatie tot de comeback. Een chronologisch overzicht:

De val in Waterloo, minder dan een maand geleden.

Nys brak z'n sleutelbeen en trok in de VS uiteraard al naar het ziekenhuis.

Nadien vloog hij snel terug naar België om een ijzeren plaatje in z'n gebroken sleutelbeen te laten bevestigen.

Het plaatje in Nys' sleutelbeen. De operatie vond plaats op 12 oktober, vandaag koerst hij alweer.

Nys vloog snel terug naar België om een ijzeren plaatje in z'n gebroken sleutelbeen te laten bevestigen. Hij deelde ook een foto van z'n wonde.

Nys vloog snel terug naar België om een ijzeren plaatje in z'n gebroken sleutelbeen te laten bevestigen.

Maar al snel kon hij beginnen te revalideren. Naast en op de fiets. Eerst op de rollen, niet veel later al in openlucht.

Maar al snel kon hij beginnen te revalideren. Naast en op de fiets. Eerst op de rollen, niet veel later al in openlucht.

Vandaag rijdt Nys alweer de Koppenbergcross.

