The Return of the King: neem jij Mathieu van der Poel op in jouw Gouden Cross-ploeg?

De cross heeft dit weekend zijn koning terug. In Antwerpen (X²O-trofee) maakt Mathieu van der Poel zaterdag zijn langverwachte comeback in het veld. Maar wat doe jij? Neem jij Van der Poel op in jouw Gouden Cross-ploeg of niet? Om het dilemma wat te verlichten, geven we hieronder enkele redenen waarom de drievoudige wereldkampioen wél of geen plekje in jouw team verdient.

WAAROM JE VAN DER POEL WEL MOET OPNEMEN IN JOUW GOUDEN CROSS-PLOEG

Alleskunner én alleswinnaar

De eerste reden waarom Mathieu van der Poel vanaf dit weekend absoluut deel moet uitmaken van je Gouden Cross-ploeg ligt voor de hand. Van der Poel kan zowat alles met een fiets: koersen op de weg, mountainbiken en al zeker veldrijden. Dat hij daardoor niet gespecialiseerd is in één onderdeel? Helemaal geen probleem. “Voor mij is dat vanzelfsprekend. Dat ik van fiets kan wisselen, houdt het luchtig. Het maakt het makkelijker om het plezier in de trainingen te behouden” was Van der Poel daar onlangs nog duidelijk over.

Samen met Wout van Aert domineerde hij de laatste jaren autoritair de cross, al had de de Nederlander toch telkens een streepje voor. Waar Van der Poel meedoet, wint hij haast altijd. Vorig seizoen was de drievoudige wereldkampioen liefst 24 keer aan het feest, waaronder ook de Nederlandse, Europese en wereldtitel. Er zijn ook helemaal geen signalen dat Van der Poel het dit seizoen zou laten afweten. Er is maar één ding waarmee hij tevreden is en dat is de eerste plaats. Met andere woorden: Mathieu van der Poel in je Gouden Cross-ploeg is een garantie op (een hoop) punten.

(Nog) betere voorbereiding

Vorig seizoen reeg Mathieu van der Poel de zeges al aan elkaar, nu is hij naar eigen zeggen - ondanks een kort, maar heel pittig wegseizoen - (nog) beter voorbereid dan toen. “Ik heb drie of vier keer op mijn crossfiets gezeten. Op training heb ik meer interval gedaan dan vorig jaar. Vorig jaar won ik mijn wedstrijden wel, maar ik voelde me niet super.” Dat belooft voor wat er dit weekend en de komende weken aankomt. Met de vorm en het vertrouwen zit het natuurlijk ook goed, Van der Poel piekte op het einde van het wegseizoen en bekroonde dat met winst in de Ronde van Vlaanderen.

Volledig scherm Mathieu van der Poel klopte Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen met een fotofinish. © Photo News

Duels met Van Aert

Het is de grootste rivaliteit in de recente geschiedenis van het veldrijden, die tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Jaren aan een stuk dreven ze elkaar tot het uiterste en dat zullen ze deze winter ongetwijfeld ook doen. De twee tenoren halen vaak het beste in zichzelf naar boven dankzij de ander. Die concurrentiestrijd zet zich ook door naar de weg. Iedereen herinnert zich nog de tweestrijd in de recentste Ronde van Vlaanderen. De laatste jaren had Van der Poel wel vaker een streepje voor op Van Aert in het veld. Dat, in combinatie met een iets langere voorbereiding en rustiger wegprogramma, kan straks opnieuw in het voordeel van de Nederlander spelen wanneer de twee elkaar opnieuw kruisen.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert rijden (tot nu toe) vier keer dezelfde cross: Herentals (23/12, X²O-trofee), Baal (1/1, X²O-trofee), Hamme (23/1, X²O-trofee) en het WK in Oostende (31/1).

WAAROM JE VAN DER POEL NIET MOET OPNEMEN IN JOUW GOUDEN CROSS-PLOEG

Hoog prijskaartje

De meest voor de hand liggende, maar wellicht ook belangrijkste reden waarom Mathieu van der Poel straks misschien geen deel uitmaakt van jouw Gouden Cross-formatie. De drievoudige wereldkampioen is met 45 miljoen de duurste veldrijder van het spel - samen met Wout van Aert. Wanneer je 15 crossers moet selecteren met een strikt budget van 275 miljoen, scheelt het prijskaartje van Van der Poel natuurlijk een stevige slok op de borrel. In de schaduw van ‘The Flying Dutchman’ zijn andere, goedkopere renners bezig aan een goed en regelmatig seizoen. Zij kunnen straks misschien de échte sleutel tot succes in de Gouden Cross zijn.

Geen klassement te verdedigen én focus op WK

Mathieu van der Poel kondigde het zelf al aan: zijn voornaamste doel dit veldritseizoen zijn - zoals vorig jaar - de kampioenschappen. De Nederlander wil voor de zesde keer nationaal kampioen worden, maar mikt vooral op zijn het wereldkampioenschap. Op 31 januari moet en zal hij pieken in Oostende. Al de rest is ondergeschikt. Natuurlijk zal de winnaar in Van der Poel bij de start van élke cross getriggerd worden, al zal hij er zijn slaap niet voor laten als hij eens een mindere dag heeft in pakweg Gavere (Superprestige) of Herentals (X²O-trofee). Van der Poel heeft daar dan ook geen klassement te verdedigen. Alles staat duidelijk in het teken van een vierde wereldtitel.

Volledig scherm Mathieu van der Poel kroonde zich begin februari voor de derde keer tot wereldkampioen in Dübendorf. Daar wil hij straks een vierde titel aan toevoegen. © ANP

Gebrek aan ritme en vertrouwen bij concurrentie

Elke veldrijder die na een onderbreking weer het veld induikt, is tijdens de eerste wedstrijden nog op zoek naar het goeie ‘crossgevoel’. Dat zal zelfs bij Van der Poel niet anders zijn. De Nederlander reed zijn laatste cross op 2 februari van dit jaar. Dat was het WK in Dübendorf, waar hij glansrijk naar het goud soleerde. Andere toppers als Eli Iserbyt, Toon Aerts, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout zitten al sinds eind september op de crossfiets én bewezen al dat ze klaar zijn voor de komst van de twee groten. Van Aert kon nog geen cross winnen, dat versterkt alleen maar hun vertrouwen dat ze straks ook Van der Poel van overwinningen kunnen houden.

Het Gouden Cross-programma van Mathieu van der Poel: 12 december 2020: X²O-trofee in Antwerpen 13 december 2020: Superprestige in Gavere 20 december 2020: Wereldbeker in Namen 23 december 2020: X²O-trofee in Herentals 26 december 2020: Superprestige in Heusden-Zolder 1 januari 2021: X²O-trofee in Baal 23 januari 2021: X²O-trofee in Hamme 31 januari 2021: WK in Oostende

Volledig scherm Van der Poel vorig seizoen aan het feest in Hoogerheide. © Photo News

