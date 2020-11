Telenet-Baloise Lions trekt 15.000 euro uit voor eigen ‘coronatestpost’

Iedereen die op een cross aanwezig is, van renners en hun entourage over media tot wedstrijdjury en organisatoren, moet voortaan een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Dat besliste Belgian Cycling enkele dagen geleden. Daarmee schakelt de Belgische wielerfederatie het veldrijden gelijk met alle andere profsporten die op dit moment nog mogen plaatsvinden. De maatregel gaat in vanaf de Urban Cross in Kortrijk, volgende week zaterdag 28 november en geldt tot nader order voor alle wedstrijden op Belgisch grondgebied.

Dat vraagt van renners en teams behoorlijk wat planning en organisatie. Bij Telenet Baloise Lions nemen ze het testwerk zélf in handen. “Vóór elke cross bouwen we op weg naar of in de buurt van de locatie van de bewuste wedstrijd binnen een afgesloten ruimte onze eigen ‘coronatestpost’ op”, legt teammanager Sven Nys uit. “Elk lid van het team dat op de wedstrijd actief is, dus ook ploegleiders, verzorgers, mecaniciens en perschefs, zal er door ploegdokter Jan Mathieu aan een sneltest worden onderworpen (in tegenstelling tot de Internationale Wielrenunie (UCI), die de voorkeur geeft aan PCR-tests, volstaat voor Belgian Cycling een antigeen- of sneltest, red.). Een negatief resultaat keurt de persoon in kwestie goed voor de dienst, waarna hij of zij na ontvangst van een attestje probleemloos verder kan doorrijden naar de cross. Het testen gebeurt ‘in schuifjes’, waarbij een op voorhand vastgelegd tijdslot wordt gehanteerd. Bij voorbeeld eerst de vrouwen en hun begeleiders, aansluitend de U23- en eliterenners.”