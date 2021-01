Tandem Van Aert-Van der Poel en heel wat verrassende koopjes: dit is de ideale WK-ploeg van onze wielerredactie

Het was de afgelopen dagen even spannend, maar de WK-hoogmis gaat dit weekend gewoon door. En ook de Gouden Cross is uiteraard op de afspraak in Oostende. Je brein aan het breken over een ideale WK-ploeg of totaal geen inspiratie? Onze wielerredactie trok zelf met een budget van 275 miljoen de Gouden Cross-markt op.

PROFS

Superkopman: Wout van Aert (45 miljoen)

Volgens onze wielerredactie pakt Wout van Aert zondag in Oostende zijn vierde regenboogtrui. En daar zijn ook vier redenen voor: Hij wil het niet met zoveel woorden zeggen, maar Van Aert is zeker een grotere zandspecialist dan Van der Poel. In het zand is het vooral crossen op vermogen en dat ligt WVA net iets beter. Van Aert weet wat het is om in Oostende een titel te pakken. In 2017 won hij er het BK, dat was een van zijn indrukwekkendste crosses uit zijn carrière. En last but not least: nieuw leven geeft altijd vleugels. De geboorte van kleine Georges zal Van Aert ongetwijfeld iets extra’s geven.

Mathieu van der Poel (45 miljoen)

Net als Van Aert onmisbaar in de WK-ploeg. Samen slorpen Van Aert en Van der Poel meer dan 30 procent van het budget op, maar ze niet allebei opnemen in een WK-ploeg zou volgens onze wielerredactie een grote fout zijn. Niemand twijfelt eraan dat de twee tenoren straks met goud en zilver gaan lopen. Dat zijn dus 150 quasi zekere punten. Selecteer je Van der Poel of Van Aert toch niet, komt er budget vrij voor iemand die top-vijf kan rijden, zoals Vanthourenhout of Sweeck. Maar dat zij die ereplaatsen behalen, is lang niet zo zeker als bij Van der Poel en Van Aert.

Volledig scherm Van der Poel werd vorig jaar in Dübendorf voor de derde keer wereldkampioen. © Photo News

Corné van Kessel (26 miljoen)

Ook hier speelt het plaatje prijs-kwaliteit. Van Kessel heeft al bewezen een goede zandcrosser te zijn. Zijn zege in Mol van twee jaar geleden is daar het beste voorbeeld van. In een goeie dag haalt Van Kessel straks de top-vijf, op een mindere haalt hij de eerste tien niet. Het is dus hopen op die goeie vorm.

Gianni Vermeersch (25 miljoen)

Wie voor Wout van Aert én Mathieu van der Poel kiest, betaalt een prijs. Iserbyt, Aerts, Sweeck, Vanthourenhout, Hermans: allemaal moeten we ze laten passeren. Dat brengt ons bij Gianni Vermeersch, West-Vlaming die altijd goed presteert op eigen bodem én overweg kan door het zand. Zou zomaar een verrassing bij de eerste zes kunnen zijn. Vermeersch is ondertussen meer een wegrenner aan het worden, maar dat hoeft in deze cross geen nadeel te zijn. Naast het zand is het vooral ook een snelle cross in Oostende en dat ligt Vermeersch zeker ook.

Felipe Orts (17 miljoen)

Valt op in z’n Spaanse kampioenentrui en aan een goed seizoen bezig. Orts kon zich al paar keer in top tien nestelen, maar valt soms wel terug in het laatste crossgedeelte. Ook geen echte ‘zandman’.

Volledig scherm Spaans kampioen Felipe Orts. © Photo News

David Menut (12 miljoen)

Een knappe derde op het Frans kampioenschap veldrijden en voor 12 miljoen een budgettaire keuze. Je weet maar nooit dat we straks voor het eerst sinds 1993 een Franse wereldkampioen krijgen. In het jaar dat Dominique Arnould de regenboogtrui pakte, was Menut... één jaar.

Joshua Dubau (11 miljoen)

Tweede op het Frans kampioenschap na Venturini, die in Oostende niet meedoet. Wat voor Menut geldt, is eveneens van toepassing op Dubau. Al is hij met zijn 24 jaar nog wel iets jonger dan Menut.

Thomas Mein (11 miljoen)

Jonge Britten hebben de voorbije jaren een traditie opgebouwd om goed te presteren op het WK, vandaar de keuze voor Mein. Heeft zich dit jaar al goed weten te nestelen tussen de profs. Met als uitschieter een negende plaats in Gavere. De voorbije weken was Mein wat in mindere doen, maar voor 11 miljoen kan je hem niet laten liggen.

Zdenek Stybar (10 miljoen)

Drievoudig wereldkampioen, maar wat een koopje! Het is pas zijn eerste cross van het seizoen, maar verrassen kan Stybar altijd. Zelf droomt de Tsjech zelfs van de top-drie, al zal dat wellicht wat te hoog gegrepen zijn. Maar zeg nu zelf: als je kan kiezen tussen pakweg Boros (18 miljoen) en de debuterende, enthousiaste Stybar (10 miljoen), dan is de keuze snel gemaakt.

Volledig scherm Zdenek Stybar vorig seizoen tijdens de cross in Essen. © BELGA

VROUWEN

Lucinda Brand (21 miljoen)

Op jaarbasis zonder twijfel de beste vrouw en dus ook favoriete voor het WK. Brand is de laatste weken misschien iets minder dominant dan eind 2020, maar de zandondergrond maakt dat ze van onze redactie de voorkeur krijgt op regerend wereldkampioene Alvarado. Bij de vrouwen moest overigens wél gekozen worden tussen de twee topfavorieten, anders swingde het budget écht de pan uit.

Denise Betsema (15 miljoen)

‘Denies Overseas’. Haar bijnaam doet verraden dat ze gewend is aan de Noordzeelucht op Texel. Voorts is Betsema best aardig in het zand en is zeker qua prijs-kwaliteitverhouding een ‘must have’ voor je WK-ploeg. Zonder ongelukken rijdt ze straks zeker top-vijf. Betsema zit al heel lang met WK in het hoofd en durft haar ambities uitspreken. Ze wil iedereen verrassen.

Volledig scherm Verrast Denise Betsema dit weekend? © Geert De Rycke

Clara Honsinger (12 miljoen)

Net als Betsema een koopje. De Amerikaanse wordt dit weekend allicht geen wereldkampioene, maar zal zonder ongelukken zeker op een mooie ereplaats finishen. Honsinger is een ‘bijter’ die er blijft voor gaan en het verschil kan maken naarmate de cross vordert. Als de dames straks voor de vierde of vijfde keer het zand induiken, zal Honsinger bij de betere zijn.

BELOFTE

Emiel Verstrynge (23 miljoen)

Rijdt zich steeds meer in the picture de laatste weken. Verstrynge is nog altijd maar eerstejaarsbelofte en is in dat opzicht wel een dure vogel, maar een beetje chauvinisme mag natuurlijk in deze WK-ploeg. Heeft met Bart Wellens ook een mentor die weet wat het is om wereldkampioen te worden.

Volledig scherm Emiel Verstrynge is de chauvinistische keuze bij de beloften. © Photo News

De volledige WK-ploeg van onze wielerredactie:

Volledig scherm De WK-ploeg van onze wielerredactie. © HLN

