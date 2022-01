Taaie Iserbyt geeft Pidcock lik op stuk in Hoogerheide en tankt één week voor het WK extra vertrouwen

VeldrijdenPuntjes op de i, één week voor Fayetteville. Eli Iserbyt heeft in Hoogerheide de generale repetitie voor het WK veldrijden gewonnen. Tom Pidcock kreeg na een val bij de concurrentie een vrijgeleide naar de zege, maar een taaie Iserbyt ging in een enerverend slot nog met de bloemen lopen.

Veel stond er niet meer op het spel in de laatste Wereldbekermanche van het seizoen. Eli Iserbyt was al even zeker van de eindzege en de winstpremie van 30.000 euro. Het ging op en rond de Brabantdam vooral om vertrouwen tanken met het oog op het WK.

Het was vooraf een beetje gissen wie voluit zou gaan en wie zich eventueel zou verstoppen. Hermans en Van der Haar hadden daar in het begin geen boodschap aan. De twee wilden nog eens in het rood gaan en tekenden voor een gezamenlijk eerste offensief.

Pidcock en Iserbyt waren iets trager uit de startblokken geschoten, maar de Brit maakte gauw werk van de achtervolging. Het gat werd snel gedicht, dat terwijl Aerts in de achtergrond even buitelde over de balken en niet meer aandrong in de strijd met Michael Vanthourenhout om de tweede plaats in het WB-eindklassement.

Volledig scherm © Photo News

Vooraan gooide Pidcock zich ondertussen van bocht naar bocht. Van der Haar maakte onder druk slagzij in een haakse bocht en schakelde daarmee de rest uit. Zo kreeg Pidcock na twintig minuten crossen al een vroege vrijgeleide naar de zege.

Niets was minder waar. Iserbyt kwam plots onder stoom en knabbelde stelselmatig aan zijn achterstand op Pidcock. Ook Van der Haar en Vanthourenhout kwamen in een spannend slotakkoord terug. Met z’n vieren doken ze de laatste ronde in.

Iserbyt bond als eerste de kat de bel aan. Onze landgenoot vertrok. De rest moest mee, maar dat was niet van harte. Van der Haar en Pidcock beten hun tanden stuk op de alles-of-nietspoging van Iserbyt. Veel meer dan tien meter voorspronghad hij niet, maar zijn achtervolgers kwamen nooit helemaal op het achterwiel.

Volledig scherm © Photo News

Ben jij een echte veldritkenner? Speel dan mee met de Gouden Cross en maak kans op mooie prijzen.

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.