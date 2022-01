Taaie Iserbyt geeft Pidcock lik op stuk in Hoogerheide: “En nu moeten we leren uit de kampioenschappen uit het verleden”

VeldrijdenPuntjes op de i, één week voor Fayetteville. Eli Iserbyt heeft in Hoogerheide de generale repetitie voor het WK veldrijden gewonnen. Tom Pidcock kreeg na een val bij de concurrentie een vrijgeleide naar de zege, maar een taaie Iserbyt ging in een enerverend slot nog met de bloemen lopen.

VIDEO: Iserbyt: “Hoop dat we volgende week met drie Belgen op het podium staan”

Veel stond er niet meer op het spel in de laatste Wereldbekermanche van het seizoen. Eli Iserbyt was al even zeker van de eindzege en de winstpremie van 30.000 euro. Het ging op en rond de Brabantdam vooral om vertrouwen tanken met het oog op het WK.

Het was vooraf een beetje gissen wie voluit zou gaan en wie zich eventueel zou verstoppen. Hermans en Van der Haar hadden daar in het begin geen boodschap aan. De twee wilden nog eens in het rood gaan en tekenden voor een gezamenlijk eerste offensief.

Pidcock en Iserbyt waren iets trager uit de startblokken geschoten, maar de Brit maakte gauw werk van de achtervolging. Het gat werd snel gedicht, dat terwijl Aerts in de achtergrond even buitelde over de balken en niet echt meer aandrong in de strijd met Michael Vanthourenhout om de tweede plaats in het WB-eindklassement.

Vooraan gooide Pidcock zich ondertussen van bocht naar bocht. Van der Haar maakte onder druk slagzij in een haakse bocht en schakelde daarmee de rest uit. Zo kreeg Pidcock na twintig minuten crossen al een vroege vrijgeleide naar de zege.

Niets was minder waar. Iserbyt kwam plots onder stoom en knabbelde stelselmatig aan zijn achterstand op Pidcock. Ook Van der Haar en Vanthourenhout kwamen in een spannend slotakkoord terug. Met z’n vieren doken ze de laatste ronde in. Dat belooft voor volgende week.

Iserbyt bond als eerste de kat de bel aan. Onze landgenoot vertrok. De rest moest mee, maar dat was niet van harte. Van der Haar en Pidcock beten hun tanden stuk op de alles-of-nietspoging van Iserbyt. Veel meer dan tien meter voorsprong had onze landgenoot niet, maar zijn achtervolgers kwamen nooit terug op het achterwiel.

De eindzege in de Wereldbeker van Iserbyt krijgt met de overwinning in Hoogerheide nog wat meer glans. Het was bovendien al van 2012 en Kevin Pauwels geleden dat er nog eens een Belg won. Van der Haar snoepte in de sprint nog de tweede plaats van Pidcock af.

Iserbyt: “Er zijn drie renners die explosief kunnen klimmen en dat zijn Tom, Lars en ik”

Eli Iserbyt heeft zijn supervorm weer te pakken, zegt hij in een reactie na de cross in Hoogerheide aan VTM. “Het plan was om vol te rijden vandaag. Ik kon twee keer van ver terugkomen. Daarna kon ik op het juiste moment versnellen op de meest technische strook van het parcours. Van daar ging het vol gas tot aan de finish en tot mijn verrassing zat er niemand meer in mijn wiel. Ik denk wel dat Pidcock nog wat de weerbots van zijn stage voelde, anders denk ik niet dat we hem nog hadden teruggepakt”, aldus Iserbyt.

Wat zegt Hoogerheide nu over het WK in Fayetteville? “Ik denk dat we vooral moeten leren uit de kampioenschappen uit het verleden. Daar hebben we gezien dat Lars en Tom renners zijn die kunnen profiteren van ons. Ze zijn geslepen genoeg om niets te doen in de eerste koershelft en ons zo valse hoop te geven. In die val mogen we niet trappen. Ik kijk naar hen allebei, niet alleen naar Pidcock. Fayetteville is een heel specifiek parcours met een klim. Er zijn drie renners die explosief bergop rijden en dat zijn Lars, Tom en ik.”

Van der Haar: “Ik ben zo klaar als ik kan zijn voor het WK”

Vooraf vertelde hij niet bezig te zijn met het resultaat en dus ging Lars van der Haar maar vol gas in Hoogerheide. “Ik ben heel erg tevreden. Ik voelde me van in het begin al goed. Helaas verklootte ik de wedstrijd voor andere renners door te vallen. Dat was mijn bedoeling niet. Ik zat niet in een spoor en lag er plots”, aldus de Nederlander die vertrouwen heeft in het WK. “Ik ben zo klaar als ik kan zijn en heb er alles aan gedaan. Het zal afhgangen van de vorm van de dag en details.”

Pidcock: “Vroeg alleen gaan op het WK is misschien geen goed idee”

Tom Pidcock leek lang op weg naar de zege in Hoogerheide, maar in het slot viel alles nog tegen voor de Brit. “Ik ben tevreden van mijn wedstrijd, maar het kon natuurlijk beter”, reageerde hij na de cross. “Eli heeft hier gewonnen, dus hij is nu misschien wel favoriet voor volgende week. Toen ik alleen reed, vertraagde ik niet. Achter mij gingen ze gewoon hard. Wat ik meeneem naar het WK hiervan? Dat het niet het beste idee is om al vroeg alleen op kop te gaan rijden.”

Vos wint bij de vrouwen na splijtende aanval

Bij de vrouwen won Nederlands kampioene Marianne Vos voor de vijfde keer in haar carrière in Hoogerheide. Vos toonde zich met Pieterse, Van Empel en Brand de betere van het pak. Met een overtuigende demarrage in de slotronde rekende ze af met Pieterse en Brand. De sprint om de tweede plek ging naar Brand die Pieterse alsnog versloeg. Eerder was de wereldkampioene ook al zeker van het eindklassement in deze Wereldbeker.

“Ik ben blij met hoe mijn veldritseizoen is verlopen”, vertelde Vos na de wedstrijd. “Vanaf het begin heb ik goed meegedaan. Ik ga nu met een goed gevoel naar Amerika, al is het wereldkampioenschap elke keer wel weer een wedstrijd op zich.”

