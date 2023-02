Sweeck wint na koppeltijdrit met Van der Haar in Lille - Van Empel pakt eerste triomf in regenboogtrui en viert met ‘Superman’

VeldrijdenLaurens Sweeck boven in de Lilse Bergen. De renner van Crelan-Fristads haalde het na een snelle slotronde van mede-aanvaller Lars van der Haar. Het duo was vroeg in de cross al weggereden van de rest. Klassementsleider Eli Iserbyt werd derde op 21 seconden.

2 minuten en 35 seconden. Met nog twee crossen te gaan heette de voorsprong van Eli Iserbyt op Lars van der Haar in het algemene klassement van de X2O Badkamer-trofee riant te zijn. Op naar een 3de eindzege in 4 jaar tijd? Iserbyt kon na zijn triomf gisteren in Middelkerke bovendien een gooi doen naar een dubbel dit weekend.

Maar toen schoot Lars van der Haar samen met Laurens Sweeck als een kanonskogel weg in Lille. De Nederlander had aan onze landgenoot een gedroomde partner, terwijl de rest snel terrein moest prijsgeven. Europees kampioen Michael Vanthourenhout startte belabberd en dus stond Iserbyt plots onder druk.

De leider in het klassement zag met Ronhaar en Nieuwenhuis twee stoorzenders in functie van Van der Haar rond zich zoemen. Bij Baloise-Trek probeerden ze alles te doen om de West-Vlaming reglementair op te houden, maar op de snelle omloop was het voor Van der Haar en Sweeck onmogelijk om meer dan een minuut te pakken.

Iserbyt beperkte in een achtervolgend groepje de schade bovendien tot twintig seconden. Zonder ongelukken volgende week in Brussel komt zijn eindzege in principe niet meer in het gedrang. Restte dan nog de vraag wie de dagzege zou pakken op de thuisgrond van Wout van Aert - hij uiteraard op stage in Tenerife.

Sweeck leek onderweg de betere van Van der Haar, maar de Nederlander beet zich lang in het wiel van onze landgenoot vast. Een prangende slotronde zou over winst of verlies beslissen. Sweeck zette druk met een goeie sprong over de balkjes. Van der Haar had daar niet meer van terug en moest tevreden zijn met plaats twee.

Van Empel wint ook zonder crosstraining in de benen: “Crossgevoel was ver te zoeken”

Fem Van Empel ging in Lille als ‘superwoman’ over de finish. “Ik wilde iets leuk doen als ik won”, vertelde ze na afloop. “Gelukkig is me dat gelukt.” Van Empel was er normaal niet bij in Lille, maar zakte dan toch af naar België om haar regenboogtrui te tonen. “Ik had vooraf al gezegd dat ik dit zegegebaar ging maken als ik zou winnen, maar ik kon het niet te vroeg doen, want Ceylin zat nog dicht achter me”, vertelde ze in het flashinterview. “Daarom deed ik het maar na de streep. Het is een keer iets anders. Het is de eerste keer dat ik in deze regenboogtrui een wedstrijd koers en als je het dan zo kan afmaken is dat wel leuk.”

Van Empel kreeg het niet cadeau, zeker niet na haar mindere start. “Ik had misschien mijn slechtste start ooit, want ik heb nieuwe pedalen en schoenplaatjes. Dat was een beetje wennen. Gelukkig was dit rondje lang genoeg om iets goed te maken en kon ik aansluiten.”

Van Empel blijft leider in het klassement en loopt nog wat verder uit. “Die secondes zijn mooi meegenomen. Ik wilde zo ver mogelijk uitlopen in het klassement, maar het was wel zwaar vandaag. Ik heb natuurlijk deze week niet veel op de fiets gezeten. Normaal doe ik doordeweeks een crosstraining, maar nu deed ik dat niet, dus dat crossgevoel was vandaag ver te zoeken. Gelukkig kwam ik er wel snel in.”

