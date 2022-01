Sweeck wint in Hamme voorlaatste test op WK na prangende sprint met Aerts, Pidcock in slotronde tegen de vlakte

VeldrijdenLaurens Sweeck heeft de Flandriencross in Hamme, de zesde manche van de X²O Trofee, gewonnen. Hij klopte Toon Aerts in een prangende sprint met twee. Tom Pidcock viel in de slotronde letterlijk weg vooraan. Die andere WK-favoriet, Eli Iserbyt, werd derde.

De Flandriencross in Hamme was de voorlaatste test richting het WK. Het peloton hinkte op twee gedachten. Vertrouwen pakken voor Fayetteville, maar die gashendel ook niet té fel opendraaien met de lange reis naar Amerika en de belangrijkste cross van het jaar in het verschiet.

Toon Aerts, onbedreigd leider in het klassement van de X²O Trofee, zette zijn spaarmodus niet aan. Hij dook als eerste het veld in, gooide Van Kessel overboord en had een voorsprong van twintig seconden. Van Kessel, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck werden gedwongen in de achtervolging. Wat later sloot ook Tom Pidcock aan. De Brit is net terug van een zware trainingsstage in Mallorca, zijn motor sloeg dus wat later aan.

Toen die warm was, was Aerts zijn voorsprong in één ronde kwijt. Halfweg cross werd hij bij de lurven gegrepen door de talentvolle Brit én Sweeck - die het tempo nog net kon volgen.

Pidcock valt

Pidcock zette z’n concurrenten onder druk, kreeg ze niet meteen gelost en verdween dan van het front. Mechanische pech? Of een hongerklopje? Of toch met de regenboogtrui in het hoofd? Hij kreeg bij een fietswissel alvast een gelletje op het stuur gekleefd - de energietank liep wellicht leeg. Sweeck en Aerts roken hun kans, reden even voorop, maar kregen op twee ronden van het einde toch weer het gezelschap van Pidcock en Iserbyt, die rondenlang op enkele tientallen meters hing maar uiteindelijk toch wist aan te sluiten vooraan.

Met vier de slotronde in. Althans voor even. Pidcock schakelde zichzelf uit met een val. Zonder erg, maar hij liet wel meteen lopen en werd vijfde. Iserbyt - gaf hij wel het volle pond? - haakte ook af. Zo werd het een sprint met twee. Sweeck ging op kop van ver aan, Aerts kreeg hem in een prangende sprint net niet geremonteerd. Aerts vergroot wel zijn voorsprong in het X²O-klassement. Hij heeft nu 4'42" op eerste achtervolger Iserbyt.

Sweeck: “De vorm is stijgende”

