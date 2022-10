Sweeck pakt eerste seizoenszege in Maasmechelen, bij de dames staat er opnieuw geen maat op Van Empel

VeldrijdenLaurens Sweeck (28) mocht in Maasmechelen voor het eerst dit seizoen het zegegebaar maken. De voormalige Belgische kampioen was ijzersterk, maar profiteerde ook van een valpartij van Eli Iserbyt. Bij de dames stond er opnieuw geen maat op Fem van Empel. Dinsdag staat de altijd mythische Koppenbergcross op het programma.

Op een gloednieuw parcours streden de renners om de zege in de Wereldbekermanche van Maasmechelen. Laurens Sweeck dook als eerste het veld in, maar ook Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Europees kampioen Lars van der Haar waren prima weg. Quinten Hermans was dan weer de pechvogel van de dag. De Limburger ging in de eerste ronde al onderuit en had ook nog eens af te rekenen met materiaalpech.

In de vierde van negen ronden gaf Iserbyt er een flinke snok aan, enkel Sweeck en Vanthourenhout konden volgen. Maar plots lag de West-Vlaming tegen de grond en moest hij achtervolgen. Sweeck was duidelijk sterker dan Vanthourenhout en ging solo. De pion van Crelan-Fristads hield goed stand en pakte zijn eerste seizoenszege. Van der Haar kwam als tweede over de streep, Iserbyt werd derde. Bij de beloften was Thibau Nys net als in Tabor de beste van het pak.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Van Empel verslaat Pieterse en Van Anrooij bij de dames

Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft ook de vierde Wereldbekermanche veldrijden op haar naam geschreven. De twintigjarige Nederlandse haalde het solo voor haar landgenotes Puck Pieterse en Shirin van Anrooij. Daarachter volgden de Nederlandse Denise Betsema, de Hongaarse Kata Blanka Vas en de Nederlandse wereldkampioene Marianne Vos. Laura Verdonschot werd achttiende en beste Belgische. Van Empel was eerder al de beste in het Amerikaanse Waterloo en Fayetteville en in het Tsjechische Tabor.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Bewijs dat jij de grootste veldritkenner bent met de Gouden Cross en maak kans op fantastische prijzen.

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.