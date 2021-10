Sven Nys kijkt uit naar de eerste klassementscross: “Brand wil als wereldkampioene het volledige klassement van de Superprestige rijden”

Sven Nys werd in zijn carrière twee keer wereldkampioen, won negen nationale titels en was maar liefst dertien keer de beste in het eindklassement van de Superprestige. Verder prijken onder meer ook zeven eindzeges in de wereldbeker op zijn palamares. Tegenwoordig gooit ook zijn zoon Thibau Nys hoge ogen.

Sweeck topfavoriet dit weekend

“Vanaf zondag (de eerste klassementscross, red.) zullen alle veldrijders op niveau zijn. Je kan het je niet permitteren om in de eerste klassementscross meteen een steek te laten vallen”, vertelt Nys. “Vorig weekend was Quinten Hermans (30 miljoen euro) erg sterk, dit weekend verwacht ik hem opnieuw vooraan. Verder denk ik aan de gebruikelijke namen zoals Toon Aerts (43 miljoen euro), Lars van der Haar (30 miljoen euro), Eli Iserbyt (43 miljoen euro) en Michael Vanthourenhout (36 miljoen euro). Ook Laurens Sweeck (35 miljoen euro) sprong er vorige week echt uit, hij is een van mijn grote favorieten voor komend weekend.”

Lucinda Brand focust zich op de klassementen

Ronhaar de grote man bij de beloften

In de Gouden Cross selecteer je naast negen elites en drie dames, eveneens één belofte. Ook Sven zijn zoon, Thibau Nys (20 miljoen euro), behoort tot die categorie. “Ik verwacht veel van Pim Ronhaar (24 miljoen). Hij is wereldkampioen en zal waarschijnlijk wel een heel bepalende rol spelen dit seizoen. Het is ook uitkijken naar Emiel Verstrynge (13 miljoen euro). Hij is even oud als Thibau en maakte vorig jaar veel indruk. Verder is het afwachten. We hebben nog niet zo veel gezien van bepaalde eerstejaarsbeloften, omdat we hen nog niet vaak aan het werk gezien hebben. Ze zullen ook helemaal achteraan moeten vertrekken.”