Superieure Iserbyt zet Wereldbeker-eindzege extra in de verf met demonstratie in Flamanville

Koers kort KOERS KORT. Donderdag extra verken­nings­dag op BK-par­cours

De Belgische wielerfederatie Belgian Cycling plant een extra verkenningsdag in op het parcours van het BK veldrijden in Middelkerke. Aanvankelijk kon dat enkel nu woensdag, de enige dag waarop het militaire domein in Lombardsijde — dat deel uitmaakt van het circuit — zou worden opengesteld. Tot onvrede van Eli Iserbyt en co., want woensdag is ook de dag van Herentals Crosst, de vijfde manche van de X2O Trofee.

3 januari