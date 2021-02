Sterke Sweeck soleert in Krawatencross naar tweede zege in twee dagen

Veldrijden De mysterieu­ze lekke band van Van Aert: “Wout weet niet waar en hoe het hem overkwam”

1 februari Godgeklaagd, was het, die lekke band van Wout van Aert. De enige, maar dan ook werkelijk de enige topper was hij die met een leegloper kreeg af te rekenen op het WK-parcours in Oostende. Onwaarschijnlijk, vindt ook ploegleider Jan Boven. “Je kan daar heel lang over doorpraten en blijven piekeren achteraf. Maar dat heeft geen zin. Zeker niet omdat Wout zelf niet precies weet waar en hoe het hem overkwam. Bij het opdraaien van de sintelbaan? Zou kunnen. Maar anderen hebben het over een plek eerder op het parcours. Wout kan er echt geen plaats op kleven. Voelde ook niet dat hij lek reed. Hij nam geen onnodige risico’s, deed geen gekke dingen.” Dat ene stomme steentje te veel, dus? “Brute pech, ja. Het is gebeurd. En dus moet je ’t een plekje geven. Maar feit is dat het Wout opzadelde met een frustrerend gevoel.”