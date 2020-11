Startgelden in de cross kelderen: “Dat grootverdieners het moeten opnemen tegen jongens die deeltijds moeten gaan werken, is absoluut te vermijden”

Aerts en Belgisch kampioen Sweeck die 2/3 van hun normale startgeld mislopen. Vanthourenhout die terugvalt op 50%, Merlier en Van der Haar op 35%, Meeusen zelfs op 25%. Moord en brand zouden ze er kunnen bij schreeuwen. Maar dat doen ze niet. Het begrip is groot. “Omdat we er ons van bewust zijn dat het een moeilijk jaar is”, zegt Tom Meeusen. Elke sector die het economisch zwaar heeft, moet deze crisis doorspartelen. Ook de onze.” Startgelden worden voor de volle 100% betaald door organisatoren. “Die het voorlopig moeten rooien zonder publiek, publiekscatering en VIP’s”, stipt Christophe Impens (Golazo) aan. “Los van de sponsoring worden de belangrijkste inkomstenbronnen drooggelegd.” En dus is het voor de hoofdrolspelers financieel inbinden. “Zo bieden we organisatoren de kans om nog min of meer rendabel in te richten”, aldus Eli Iserbyt, de enige die zijn startgeld op basis van de gemaakte progressie wat zag toenemen. Meeusen: “Daar hebben we vrede mee. Want zonder wedstrijden, geen werk. Blij dat we in de gegeven omstandigheden nog kunnen en mogen crossen.”