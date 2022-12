“Staat hier eigenlijk niemand bij stil dat dit helemaal fout loopt”: Sven Nys kritisch voor “dodelijke” veelheid aan Wereldbekercrossen

Ere wie ere toekomt. Ook Sven Nys zag dat de uitstap van de Wereldbeker naar Dublin geslaagd was. “Mooie locatie en super fijne sfeer”, klinkt het in een tweet. Al viel Nys nog iets op: de kleine delegaties die de oversteek maakten naar Ierland. Op het gastland, België en Nederland na kwam geen enkel land met 7 of meer crossers over alle categorieën heen naar het Sport Ireland Campus in Blanchardstown, in het noordoosten van Dublin afgezakt.

De spoeling is met andere woorden dun. Onder meer omdat sommige crossers door de veelheid aan manches niets te winnen of te verliezen hebben in het klassement en kiezen voor een tussentijdse stage. Volgens Nys is dat dus allemaal te wijten aan de overvolle Wereldbeker-kalender. “Als we nu ook nog zorgen dat er maar acht Wereldbekers zijn, dan zullen de federaties en renners ook zeker allemaal komen. Nu blijven andere landen thuis. Elke week een WB is dodelijk voor onze sport”, aldus Nys, die het probleem eerder al aankaartte.

Om zijn punt kracht bij te zetten, voegde Nys nog een tweet van de Nederlandse bond toe. Zij maakten hun selectie voor de Wereldbeker in Val di Sole bekend. Met 'maar’ vier mannen en vier vrouwen valt die selectie opnieuw mager uit. Bondscoach Gerben de Knegt gaf daarbij aan begrip te hebben voor de renners die nu andere keuzes in hun programma maken, ook gezien de kosten van de verplaatsing. Veel veldrijders trainen momenteel in de zon met het oog op de drukke kerstperiode die eraan komt.

“Staat hier eigenlijk iemand bij stil dat dit helemaal fout loopt? Ik hou mijn hart vast voor het aantal deelnemers volgende week”, aldus Nys. In Val di Sole is Van der Poel zondag in elk geval van de partij, Wout van Aert niet. Hij is sinds vandaag op stage in Denia met de wegploeg van Jumbo-Visma.

