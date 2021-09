Sportjournalist Stijn Vlaeminck geeft tips voor jouw Gouden Cross-ploeg: “Ik verwacht dat Thibau Nys ook zal schitteren in het veld”

1) Het blok Pauwels Sauzen-Bingoal is ijzersterk

“Met Eli Iserbyt (43 miljoen euro), Michael Vanthourenhout (36 miljoen euro) en Laurens Sweeck (35 miljoen euro) kun je spreken van een droomploeg”, aldus Vlaeminck. “De voorbije weken hebben ze al getoond dat ze de zomer goed zijn doorgekomen en dat ze klaar zijn om te knallen. Vooral van Eli Iserbyt verwacht ik heel erg veel en ik zou ook iedereen aanraden om hem in hun Gouden Cross-ploeg op te nemen. De Europese kampioen is in uitstekende conditie, hij lijkt ieder jaar beter te worden. Ook Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck hebben me in dit prille seizoensbegin al kunnen bekoren.”

Hoe speel je mee met de Gouden Cross? Lees alle spelregels hier.

Volledig scherm Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout stonden in Bredene alle drie op het podium. © BELGA

2) Baloise-Trek Lions als uitdagers

“Om de Baloise-Trek Lions kun je natuurlijk ook niet heen. In tegenstelling tot de voorbije jaren rijdt Lars van der Haar (30 miljoen euro) echt op een hoog niveau. Hij heeft me aangenaam verrast. Hij is niet meer van de jongste en draait al een eindje mee, maar de voorbije twee tot drie jaar vond ik hem niet top. In de eerste wedstrijden van dit seizoen heeft hij daarentegen wel zijn snelheid en wendbaarheid geëtaleerd. Ook Toon Aerts (43 miljoen euro) is een garantie op punten. In afwezigheid van de grote drie (Van der Poel, Van Aert, Pidcock, red.) zal hij vast en zeker enkele podiumplaatsen bemachtigen.”

Volledig scherm Lars van der Haar. © Photo News

Volledig scherm Toon Aerts. © BELGA

3) Quinten Hermans is een garantie op veel punten

“Quinten Hermans (30 miljoen euro) kan af en toe verrassend uit de hoek komen. Als het parcours hem ligt, dan zie je hem vooraan rijden. Hij is gewoonweg een uitstekende renner. Ook op de weg vond ik hem dit jaar indrukwekkend.”

Volledig scherm Quinten Hermans met Michael Vanthourenhout in zijn wiel. © BELGA

4) Thibau Nys gaat potten breken

In de Gouden Cross selecteer je naast negen elites en drie dames, eveneens één belofte. Stijn Vlaeminck koos voor Thibau Nys (20 miljoen euro). “Vorig seizoen had Nys het moeilijk. Door de coronasituatie moesten de beloften achterin starten bij de profs en dat speelde hem parten. Maar ik verwacht dat hij zijn indrukwekkende prestaties op de weg zal doorzetten op het veld.”

Volledig scherm Thibau Nys werd Europees kampioen U23 op de weg en eindigde zesde op het WK op de weg voor beloften. © Photo News

5) Nederland boven bij de dames

“Ik vind het jammer dat ik dit moet zeggen, maar ik zou voor drie Nederlandse dames kiezen. In België is er gewoon heel weinig weelde. Ik denk niet dat we nog al te veel moeten verwachten van Sanne Cant (21 miljoen euro). Wereldkampioene Lucinda Brand (25 miljoen euro) is een zekerheid op punten. Verder zou ik ook opteren om Ceylin Alvarado (21 miljoen euro) en Annemarie Worst (24 miljoen euro), de tweede op het WK, in je ploeg op te nemen. Alvarado wint ieder jaar haar veldritten en Worst is een fantastische renster, ook al is ze niet al niet altijd even consistent.”

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Annemarie Worst en Lucinda Brand op het WK veldrijden in Oostende. Brand won voor Worst en Betsema. © BELGA

Volledig scherm Ceylin Alvarado. © BELGA