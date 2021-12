Sportief geen probleem, financieel bittere pil: “Het is niet zomaar even organiseren zonder publiek en doe maar verder”

Veldrijden Mathieu van der Poel tempert verwachtin­gen voor rentree in Dendermon­de: “De rug speelt af en toe nog op”

Daar is ie, eindelijk. Mathieu van der Poel (26) maakt zondag in Dendermonde zijn langverwachte rentree in het veld. Maar hoe ís het met hem? Hoeveel last heeft ‘Matje’ nog van rug en knie? En is hij klaar om Wout Van Aert meteen het vuur aan de schenen te leggen? “Hopelijk kan ik mezelf verrassen.”

