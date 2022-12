Spektakelstuk op wit tapijt: Wereldbekermanche in Val di Sole wordt er eentje om van te smullen

Vandaag al in plaats van zondag

De WB-manches (M/V) worden morgen al gereden in plaats van traditioneel op zondag. En starten ook een half uur vroeger dan normaal. “Dat heeft een dubbele reden”, zegt Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel. “Zo ontlopen we uiteraard de concurrentie met de finale van het WK voetbal in Qatar. En houden we tegelijk ook rekening met de wat vroeger invallende duisternis tussen de bergen.” De vrouwen beginnen eraan om 13 uur, de mannen om 14u30.

50 centimeter (verse) sneeuw

It’s all about the snow. Rond de San Leonardomeren aan de voet van de Passo del Tonale, 1.261 meter boven de zeespiegel in Vermiglio, ligt een wit tapijt van zo’n vijftig centimeter. “Deze week heeft het nog vers bijgesneeuwd. Voldoende om de ondergrond niet te raken”, meldt Eli Iserbyt, tweede voorlopig in de Wereldbeker op zes punten van leider Sweeck. Vandaag was het weer er slecht. “Maar zaterdag zou het een mooie, zonnige dag worden. En niet bitterkoud: zo’n graad of -3, -4.”

Parcours nóg uitdagender

Het parcours in het Italiaanse ski- en langlaufgebied is, in vergelijking met vorig jaar, licht aangepast. Zo ligt de lus wat dichter bij het bos, maar dat heeft geen invloed op het totale hoogteverschil. Twee extra ‘sneeuwheuvels’ maken het rondje wel nóg iets uitdagender. Sowieso wordt het een technisch spektakel. Iserbyt: “Vorig jaar raakten we in die losse sneeuw na een half uur de grond, met gevaarlijke situaties en veel valpartijen op de rechte stukken tot gevolg. Op advies van de renners gaan ze die sneeuw aanstampen met de machines voor de skipistes, zodat het toch wat minder ‘circus’ dreigt te worden.”

Zonder Van Aert, Pidcock en Van der Haar

Wout van Aert en Tom Pidcock, nummers 1 en 3 van de pionierseditie vorig jaar, zijn de belangrijkste afwezigen. Van Aert is met zijn team Jumbo-Visma op stage in Denia, Pidcock vertoeft met INEOS-Grenadiers op Mallorca. Ook Hermans en Soete, vijfde en achtste in 2021, en Van der Haar (vierde in de WB) zijn er niet bij. Van der Poel mag vooral tegenstand verwachten van Vanthourenhout en Sweeck. Bij de vrouwen ontbreken onder meer Van Anrooij, Betsema, Vos, Van der Heijden, Van Alphen, Brand en Cant. Wel van de partij: Van Empel en Pieterse.

