Sanne Cant start na mislukte seizoensstart niet in Koppenbergcross: “Ik mis het winnen”

6de in Lokeren, 7de in Kruibeke, 10de in Gieten, 14de in Beringen en 20ste in Ruddervoorde: het zijn geen uitslagen die je associeert met Sanne Cant. Vandaar de simpele vraag: wat scheelt er? Cant heeft niet meteen een antwoord, zoals dat wel vaker gaat bij atleten die worstelen met hun vorm. “Ik had het niet zien komen”, zegt ze. “Ik heb een goeie zomer gehad. In de koersen die ik gereden heb, had ik een goed gevoel. Helemaal anders dan in 2019. Mijn testen in september waren in orde, ik had wel wat vertrouwen bij de start van het crossseizoen.”