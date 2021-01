Sanne Cant is beste Belgische op achtste plaats na turbulente cross: “Het mocht niet zijn vandaag”

Veldrijden Toon Aerts gelukkig met zilver: “Tevreden over mijn uurtje cross”

10 januari Bij Toon Aerts overheerste tevredenheid na z'n tweede plaats op het Belgisch kampioenschap in Meulebeke. “Mijn collectie is nu compleet: na vorig jaar derde en het jaar ervoor eerste, heb ik nu m'n zilveren binnen. Dus volgend jaar kan ik aan de dubbele beginnen, misschien een trui of zo”, lachte Aerts, die ook gelukkig was met z'n prestatie. “Uiteindelijk reed ik wel goede rondetijden, want het gat is nooit groter dan 25 seconden geweest en soms kwam ik zelfs dichterbij. Dus ik ben wel tevreden over mijn uurtje cross.”