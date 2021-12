Rugpijn blijft Van der Poel achtervolgen: Nederlander schrapt crossen van Loenhout en Hulst, WK mogelijk in gevaar

De wereldkampioen maakte zondag in Dendermonde zijn rentree in het veldrijden. Hij werd er tweede, maar gaf maandag na zes ronden op in Heusden-Zolder. Van der Poel raakt maar niet verlost van aanhoudende problemen met de rug. Die begonnen in mei bij de WB mountainbike race in het Duitse Albstadt. De problemen verergerden na een val tijdens de olympische mountainbike race in Tokio.