Rugpijn blijft Van der Poel achtervolgen: “Haal ik het WK, des te beter. Indien niet, richt ik me op het voorjaar”

VeldrijdenMathieu van der Poel (26) schrapt de crossen van Loenhout en Hulst van zijn kalender. De wereldkampioen veldrijden raakt niet verlost van een probleem met de rug. Hij gaf maandag op in de cross in Heusden-Zolder en nu ziet ook zijn deelname aan het WK in het Amerikaanse Fayetteville (30 januari) er bedenkelijk uit. De renner en zijn ploegleiding houden al rekening met een mogelijk forfait voor het WK.

Maandag in Heusden-Zolder deed Van der Poel er nog het zwijgen toe. Het was gissen naar de reden voor zijn opgave in wat pas zijn tweede wedstrijd was na een late rentree in het veldrijden. Die reden werd dinsdag duidelijk. Mathieu van der Poel heeft opnieuw pijn aan de rug en ziet in deze omstandigheden af van verdere competitie.

Na zijn opgave in Heusden-Zolder maakte Van der Poel dinsdagmorgen meteen afspraak voor een nieuw onderzoek van de rug. Hij ging dit keer naar een nieuwe rugarts en voor het eerst lijkt het erop alsof een aanwijsbare oorzaak voor zijn pijn is gevonden. “Medisch onderzoek op dinsdagochtend bracht een zwelling op een tussenwervelschijf aan het licht”, zo stond het dinsdagavond in een persmededeling van de ploeg. Dat is veel meer dan wat Mathieu van der Poel op 12 september kon of wilde te vertellen, toen hij ook na een lange afwezigheid een competitierentree maakte in de Antwerp Port Epic. Desgevraagd kwam Van der Poel niet verder dan “een soort overbelasting, waardoor er wat vocht tussen de wervels is gekomen”.

Voor het eerst lijkt Van der Poel nu ook uitzicht te hebben op een betere behandeling van het probleem. Daarover werd gisteren overlegd tussen de rugspecialist en de arts van de Alpecin-Fenix ploeg.

De crossen in Loenhout en Hulst worden geschrapt, niet voor begin januari wordt over een aangepast programma nagedacht. In die tussentijd zal Van der Poel ook niet meer trainen. Een nieuw bezoek aan de arts, direct na nieuwjaar, zal duidelijk maken of Van der Poel dan de training mag hervatten.

Volledig scherm © Photo News

Mathieu van der Poel koos deze winter voor een beperkt veldritprogramma. De regerende wereldkampioen wilde van de competitiestop in het wegwielrenner gebruik maken om de rug voldoende te laten genezen. Die speelt hem al parten sinds de WB mountainbike wedstrijd in het Duitse Albstadt in mei.

Zijn rentree in de cross van Rucphen (18 december) werd met een week uitgesteld, tot Dendermonde, na een val op training waarbij hij zijn knie blesseerde. Maar blijkbaar kreeg hij in Dendermonde weer pijn aan de rug. En maandag in Heusden-Zolder gaf hij dus op.

Het lijkt nu erg twijfelachtig of Mathieu van der Poel nog in topvorm geraakt voor het WK veldrijden op 30 januari in Fayetteville (Arkansas). Bij de ploeg willen ze niet op de dingen vooruit lopen. Maar, zegt manager Christoph Roodhooft: “Alleen als Mathieu een reële kans maakt om wereldkampioen te worden, heeft het zin om naar Fayetteville te gaan. Dit is een tegenvaller, maar er is geen reden tot paniek. De dokters garanderen ons een volledig herstel. Dat is prioritair.”

Mathieu van der Poel beperkte zich gisteren tot een reactie via het perscommuniqué. “Het is balen, maar het is wat het is. Ik ben opgelucht dat er een aanwijsbare oorzaak is die door rust en behandeling kan worden verholpen. Iedereen weet dat het WK in Amerika het eerste grote doel is van 2022, maar het is zeker niet het enige of het laatste doel. Ik wil eerst volledig herstellen, zonder tijdsdruk. Ik hervat pas de competitie wanneer ik er helemaal klaar voor ben. Haal ik het WK, des te beter. Indien niet, dan richt ik de blik op het voorjaar.”

Bewijs dat jij de grootste veldritkenner bent en speel mee met de Gouden Cross.

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.