Ronhaar baseerde zegegebaar op Van Aert: “Maar hoop dat Mathieu wint” - Kielich teleurgesteld: “Kwam om te winnen”

WK VeldrijdenDe eerste trui van dit WK in Oostende gaat naar Nederland. Pim Ronhaar is de gelukkige. De Nederlander kwam na een knappe solo als eerste over de meet. Opvallend: voor zijn vreugdegebaar haalde hij inspiratie bij... Wout van Aert.

De eerste regenboogtrui van dit weekend gaat dus naar Nederland. “Het is een trui die ik nog nooit heb gehad. Als ik die dan kan pakken op zo’n parcours, dat eigenlijk mijn favoriete rondje is... Ja, dat is super”, aldus Ronhaar.

Zijn ervaring in het lopen heeft volgens Ronhaar een belangrijke rol gespeeld in de zege vanmiddag. “In het zand heb ik het verschil gemaakt, in die loopstroken. Ik denk niet dat ik veel harder liep dan de anderen, maar ik heb vroeger veel gelopen dus ik denk dat dat mij minder energie kost. En vooral relaxed blijven.”

Zijn zegegebaar, daar heeft Ronhaar inspiratie opgedaan bij een Belg. “Ik denk dat ik het Wout van Aert een keer heb zien doen, niet? Een paar jaar geleden. Hier deed die een sniper hé, maar ik zag hem dat eens ergens doen. Ik dacht: ‘als ik vandaag een goede dag heb, en ik vlieg over het parcours, dan kan ik dat doen.’”

Voor zijn zegegebaar ging hij dan wel te rade bij Van Aert, maar hij hoopt dat zijn landgenoot Van der Poel morgen wint in Oostende. “Het zijn allebei toprenners, en ik hoop dat Mathieu zondag gaat winnen. Maar ik heb respect voor beide renners en ik kijk naar beide renners op. Het zijn natuurlijk de beste renners van de wereld, maar mijn voorkeur gaat uit naar Mathieu. Ik denk dat we vanmiddag veel kans maken om de trui te pakken, en morgenochtend ook. En hopelijk morgenmiddag dan ook.”

Kielich: “Kreeg niet de steun waarop ik gehoopt had”

Timo Kielich pakte brons bij de beloften, na de Nederlanders Pim Ronhaar en Ryan Kamp. Welk gevoel houdt hij over aan de wedstrijd? “Voorlopig overheerst vooral teleurstelling”, vertelt Kielich. “Ik ben gekomen om te winnen en dat zat er misschien ook wel in. Halfweg cross reed Pim weg, ik was niet meteen mee. In de achtervolging kreeg ik niet echt de steun waarop ik gehoopt had.”

Voor landgenoot Verstrynge had Kielich wel lof in petto. “Emiel heeft toch een paar keer op kop gereden. Chapeau, voor zo’n jonge gast. Daarna zat ik wat in de tang en was ik ook niet sterk genoeg om er zelf naartoe te rijden. Dan is derde misschien wel het hoogst haalbare”, was Kielich eerlijk.

Waar wordt op dit parcours het verschil gemaakt? “Vooral in het zand. In de hypodroom is het vooral zaak je voorsprong te behouden. Maar in het zand kan je echt het verschil maken door er iets verder door te rijden of sneller te lopen.”

Morgen staat er opnieuw een duel tussen België en Nederland op het programma. Dan kruisen Wout van Aert en Mathieu van der Poel de degens bij de profs. Kielich heeft na de beloftenkoers een wijze raad voor Van Aert. “Aandachtig koersen en je niet te ver laten wegdrummen, zodat je niet achter de feiten moet hollen. Dat is het belangrijkste.”