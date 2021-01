Roger De Vlaeminck voorspelt verschroeiende maand januari voor Van Aert: “Wout wordt Belgisch én wereldkampioen”

Veldrijden Eli Iserbyt trekt gezond ambitieus maar realis­tisch naar BK: “Meulebeke is geen 100% Van Aert-par­cours”

8 januari Zes zeges. Leider in de X2O Trofee. Eli Iserbyt (23) kan er zijn pap nog niet mee koelen. “Ik heb voor mezelf een hoog verwachtingspatroon. Dus neen, mijn seizoen is nog niet geslaagd”, zegt hij. Zondag, op het BK in Meulebeke, kan dat gevoel in één uur tijd helemaal omslaan. “Op voorwaarde dat alles 100% klopt. En Wout van Aert een mindere dag kent.”