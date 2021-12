Red Bull geeft ook in Val di Sole vleugels: Van Aert wint in de sneeuw na ferm nummer, Pidcock mee op het podium

VeldrijdenRed Bull geeft je vleugels. Terwijl Max Verstappen in een historische GP van Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel Formule 1 binnen haalde , stonden er ook twee Red Bull-hemen op het podium in Val di Sole. Wout van Aert was in de sneeuw op (bijna) geen foutje te betrappen, Tom Pidcock werd derde.

Crossen in de sneeuw, het was een halve eeuwigheid geleden. Wout van Aert beslechtte zijn laatste echte beurt op een wit tapijt nog in de beloftencategorie en velen met hem. Op notoir ijskonijn Tom Meeusen na wist bijna niemand in Val di Sole dus echt waar hij aan toe was.

Het waren ploegmaats Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt die de kopstart pakten in de Italiaanse Alpen. De twee toonden dat het mogelijk was om op het witte poeder hoge snelheden te halen. Vooral Vanthourenhout maakte indruk in de eerste ronde, Tom Pidcock miste dan weer zijn start.

Ondertussen schoof Belgisch kampioen Van Aert gestaag op. Na een dikke ronde had hij het wiel van koploper Vanthourenhout te pakken. Iserbyt was ook nog mee, de eerste kloof van betekenis was daarmee een feit. Toen Van Aert daarna de kop overnam was het alle hens aan dek.

Vanthourenhout was daarbij als enige in staat om de Belgische tricolore enigszins in het zicht te houden, maar vanop een afstandje zag hij Van Aert steeds verder wegrijden. Van Aert bleef nagenoeg foutloos en haalde flink wat vermogen uit zijn imposante onderrug.

In de achtergrond kwam Tom Pidcock ondertussen steeds meer onder stoom. De Brit - net als Van Aert gesponsord door Red Bull - maakte flink wat plaatsten goed en profiteerde in de slotronde van foutjes bij Iserbyt om de derde plaats in de wacht te slepen.

Dat allemaal dus in de schaduw van Van Aert. De renner van Jumbo-Visma maakte nog twee foutjes in het slot, maar Vanthourenhout reed als tweede op een eiland. Het water - of beter de sneeuw - was te diep om nog in de buurt van een ontketende Van Aert te komen.

Na de zege gisteren in Essen dus een perfect weekend voor Van Aert. Wat zal dat volgende week geven als Mathieu van der Poel weer het veld induikt? Nog dit: Eli Iserbyt blijft als vierde aan de leiding in het algemene klassement van de Wereldbeker.

