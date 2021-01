REACTIES. Vanaken: “Nooit het gevoel dat het vandaag kon foutlopen” - Dost: “Onze overtuiging is indrukwekkend”

Vanaken voelde negentig minuten lang dat er maar weinig fout kon lopen tegen Standard. “Ik voelde die dominantie tijdens de match. We vatten de match goed aan, maar dan valt een bal verkeerd en komen we achter - zoals wel vaker de laatste weken. Maar onze reactie bleef niet uit. Als we het tempo opvoerden, kon Standard niet mee. Na die gelijkmaker dachten we: erop en erover. Nooit had ik het gevoel dat het kon foutlopen”, vertelde hij bij Eleven Sports. Club staat 14 punten los. “We moeten er niet over liegen. Als we dit kunnen volhouden tot de play-offs, ziet het er goed uit. Als we dit elke match laten zien, is de kans groot dat we kampioen spelen.”